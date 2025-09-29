Gubik Petra beugrott a Holt-Körösbe – videóval

– Annyira a szívem csücske a szarvasi-, a Békés megyei közönség, hogy képzeljétek el, hogy itt – miközben lóg az eső lába, ugye a Körös behúzza az esőt – a közönség nem riad vissza, jönnek, ha kell, esernyővel, kabátban, de végigülik az előadásokat. Nagyon szeretnek színházba járni az itteni emberek, és az, hogy nyáron ki tudunk jönni a szabad ég alá, és egy ilyen impozáns helyszínen tudunk játszani, mint a Szarvasi Vízi Színház, ez nekünk ajándék. És én ezt úgy szoktam hívni, hogy nyaralás – mondta el Gubik Petra az M5 TV videójában.

Gubik Petra a Szarvasi Vízi Színházhoz kötődő élményeiről mesélt. Fotó: MW-archívum

Gubik Petra elmerült a Körös vizében

Volt olyan is, hogy annyira melegünk volt, hogy a próbáról konkrétan beugráltunk a vízbe, vagy a hídról. Tényleg nagyon családias hangulatú előadások szoktak itt lenni, és az egész színháznak ilyen hangulata van

– emelte ki Gubik Petra.

A Békéscsabai Jókai Színház társulatának egykori tagja hangsúlyozta, hogy ha az ember a munkássága kapcsán követhetővé válik az emberek szemében, akkor elkezdenek odafigyelni arra, hogy például ő milyen ember, mit gondol a világról, a különböző társadalmi-, szociális helyzetekről, vagy hogyan vállal szerepet ezkben a társadalmi kérdésekben. Észrevette, hogy nagy felelősség van azon, amit mond, és ahhoz, hogy úgy tudjon gondolkodni a világról, ahhoz bizony neki is le kell csendesedni, el kell vonulni.

– Például én nagyon szeretnék most megtanulni gitározni, ez már jó pár éve a fejemben van. A bátyámnak van vagy három gitárja, szóval hangszerem az már van. De ilyen egyébként egy jó könyv. Most nagyon sok könyvet kaptam az elmúlt időkben, úgyhogy a könyvespolc tele van, most már csak olvasnom kell.