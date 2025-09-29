szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Merülés

2 órája

Gubik Petra beugrott a Holt-Körösbe – videóval

Címkék#Körös#M5 tévé#Gubik Petra#szarvasi vízi színház

A víz alá merült a Békéscsabai Jókai Színház társulatának egykori tagja. Gubik Petra az M5-nek mesélt a Szarvasi Vízi Színházhoz kötődő élményeiről.

Beol.hu

– Annyira a szívem csücske a szarvasi-, a Békés megyei közönség, hogy képzeljétek el, hogy itt – miközben lóg az eső lába, ugye a Körös behúzza az esőt – a közönség nem riad vissza, jönnek, ha kell, esernyővel, kabátban, de végigülik az előadásokat. Nagyon szeretnek színházba járni az itteni emberek, és az, hogy nyáron ki tudunk jönni a szabad ég alá, és egy ilyen impozáns helyszínen tudunk játszani, mint a Szarvasi Vízi Színház, ez nekünk ajándék. És én ezt úgy szoktam hívni, hogy nyaralás – mondta el Gubik Petra az M5 TV videójában.

A Szarvasi Vízi Színház Gubik Petra egyik kedvenc színháza.
Gubik Petra a Szarvasi Vízi Színházhoz kötődő élményeiről mesélt. Fotó: MW-archívum

Gubik Petra elmerült a Körös vizében

Volt olyan is, hogy annyira melegünk volt, hogy a próbáról konkrétan beugráltunk a vízbe, vagy a hídról. Tényleg nagyon családias hangulatú előadások szoktak itt lenni, és az egész színháznak ilyen hangulata van

 – emelte ki Gubik Petra.

A Békéscsabai Jókai Színház társulatának egykori tagja hangsúlyozta, hogy ha az ember a munkássága kapcsán követhetővé válik az emberek szemében, akkor elkezdenek odafigyelni arra, hogy például ő milyen ember, mit gondol a világról, a különböző társadalmi-, szociális helyzetekről, vagy hogyan vállal szerepet ezkben a társadalmi kérdésekben. Észrevette, hogy nagy felelősség van azon, amit mond, és ahhoz, hogy úgy tudjon gondolkodni a világról, ahhoz bizony neki is le kell csendesedni, el kell vonulni. 

– Például én nagyon szeretnék most  megtanulni gitározni, ez már jó pár éve a fejemben van. A bátyámnak van vagy három gitárja, szóval hangszerem az már van. De ilyen egyébként egy jó könyv. Most nagyon sok könyvet kaptam az elmúlt időkben, úgyhogy a könyvespolc tele van, most már csak olvasnom kell.

Google News 

 A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu