Bejelentette következő angliai turnéját a Dirty Slippers – videóval
A magyar rock ismét hódít Angliában! A gyulai gyökerekkel bíró Dirty Slippers brit turnéra indul: 5 brit városban 7 koncertet ad a magyar zenekar
Már a külföldi rajongók is jól ismerik a Dirty Slippers lendületes koncertjeit: a zenekar ismét nemzetközi színpadokon mutatja be tehetségét.
Brit turnéra indul a Dirty Slippers
A Dirty Slippers zenekar ősszel ismét Anglia felé veszi az irányt: idén egy hét állomásból álló, izgalmas brit turnéra készülnek. A csapat az idei évben már végigjárta Magyarországot, Celldömölktől Gyuláig, és részt vettek a Suliturné díjnyertes drogprevenciós programjában is.
A Lobó-Szalóky Lázár vezette zenekar turnéja Stamfordból indul, és Londonban zárul, útba ejtve Leeds-et, valamint először Skóciát is: Edinburgh-ben és Glasgow-ban egyaránt két-két koncertet adnak. A skóciai fellépések napközben a sajtó képviselői előtt, a HMV hanglemezboltokban is hallhatók lesznek, így hangolódnak az esti klubkoncertekre.
A brit turné előtt a zenekar természetesen itthon is találkozik rajongóival: szeptember 19-én 20:30-tól a békéscsabai Fő téren, a Vármegyenapon lépnek fel, másnap pedig Kutason, az Alma- és Pálinkafesztivál színpadán játszanak 16:00-tól.
A Dirty Slippers ismét bizonyítja, hogy hazai sikereik mellett nemzetközi szinten is egyre nagyobb rajongótáborral rendelkeznek, és az idei brit turné is izgalmas állomás lesz a zenekar pályafutásában.
Itt a csapat legújabb videóklipje!
A Dirty Slippers legutóbbi videóklipje, az angol Burton Radio első helyére is felkerült, „The best”, Mészöly Anna főszereplésével alább látható.
A csúcsra ért Angliában a magyar zenekar új dala – videóval