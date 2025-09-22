3 órája
Dévaványán zúztak a Tankok – képeken a felejthetetlen koncert
A Dévaványai Városnapok zárásaként a Tankcsapda lépett fel vasárnap este. Képeken mutatjuk a koncertet!
Mondani sem kell, hogy a Tankcsapda koncertjére zsúfolásig megtelt a tér: a debreceni banda szép estét varázsolt rajongóinak. Eredetileg nyáron tartották volna meg ezt a koncertet és a városnapokat is, de akkor a hatalmas vihar keresztülhúzta a számításokat, így most pótolták a fellépést.
Dévaványán koncertezett a TankcsapdaFotók: Szabó József
Sztárok érkeztek Dévaványára
A Tankcsapda előtt egyébként más, nagy kedvenc zenekarok, énekesek is felléptek Dévaványán: pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot.
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József
A gyulaiakat az Edda varázsolta el
A gyulaiak sem maradtak koncertélmény nélkül a hétvégén, ott az Edda nagy kedvencei hangzottak el a vár tövében.
Sztárdömping a Körösök mentén: Curtis, Charlie és az Edda is színpadra lépett
Pataky Attiláék bevették a gyulai várkertet, az Edda óriási sikerű koncertet adott – fotók, videó