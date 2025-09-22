szeptember 22., hétfő

Móric névnap

29°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Városnapok

3 órája

Dévaványán zúztak a Tankok – képeken a felejthetetlen koncert

Címkék#Szerencsejáték Zrt#Dévaványa#Bagossy Brothers Company#Tankcsapda#zenekar

A Dévaványai Városnapok zárásaként a Tankcsapda lépett fel vasárnap este. Képeken mutatjuk a koncertet!

Beol.hu

Mondani sem kell, hogy a Tankcsapda koncertjére zsúfolásig megtelt a tér: a debreceni banda szép estét varázsolt rajongóinak. Eredetileg nyáron tartották volna meg ezt a koncertet és a városnapokat is, de akkor a hatalmas vihar keresztülhúzta a számításokat, így most pótolták a fellépést.

Dévaványán koncertezett a Tankcsapda

Fotók: Szabó József

Sztárok érkeztek Dévaványára

A Tankcsapda előtt egyébként más, nagy kedvenc zenekarok, énekesek is felléptek Dévaványán: pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot

Curtis-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

Charlie-koncert Dévaványán

Fotók: Szabó József

A gyulaiakat az  Edda varázsolta el

A gyulaiak sem maradtak koncertélmény nélkül a hétvégén, ott az Edda nagy kedvencei hangzottak el a vár tövében. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu