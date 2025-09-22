Dévaványán zúztak a Tankok – képeken a felejthetetlen koncert

Mondani sem kell, hogy a Tankcsapda koncertjére zsúfolásig megtelt a tér: a debreceni banda szép estét varázsolt rajongóinak. Eredetileg nyáron tartották volna meg ezt a koncertet és a városnapokat is, de akkor a hatalmas vihar keresztülhúzta a számításokat, így most pótolták a fellépést.