Meglepetés vendégekkel készül Békéscsabára Demjén Ferenc

Demjén Ferenc október 1-jén megtartja a koncertjét a Csabagyöngyében! Ő nyitja meg az idei Őszi Művészeti Heteket!

Ahogy arról már beszámoltunk, a művész műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációjára már otthonában került sor!

Ahogy ígértem, Békéscsaba, jövök! Találkozunk október 1-én, a Zene Világnapján. Legyen igazi ünnep

– üzente Demjén Ferenc, aki meglepetés vendégekkel is készül a Hogyan tudnék élni nélküled nagysikerű filmből.

A művész videós üzenete: