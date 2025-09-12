szeptember 12., péntek

Mária névnap

23°
+27
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

17 perce

Meglepetés vendégekkel készül Békéscsabára Demjén Ferenc

Címkék#vendég#Hogyan tudnék élni nélküled#Demjén Ferenc-Nincs középút#Nincs középút Túr#Őszi Művészeti Het#Csabagyöngye Kulturális Központban#turné

A Csabagyöngye Kulturális Központ október 1-jén egy különleges estével nyitja meg az Őszi Művészeti Heteket. Demjén Ferenc mellett meglepetés vendégek is feltűnnek.

Beol.hu

Demjén Ferenc október 1-jén megtartja a koncertjét a Csabagyöngyében! Ő nyitja meg az idei Őszi Művészeti Heteket! 

Demjén Ferenc 2025-ös turnéja
Demjén Ferenc Nincs középút Turné a Csabagyöngye Kulturális Központban


Demjén Ferenc - Nincs középút turnéjára meglepetés vendégek is érkeznek

Ahogy arról már beszámoltunk, a művész műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációjára már otthonában került sor! 

Ahogy ígértem, Békéscsaba, jövök! Találkozunk október 1-én, a Zene Világnapján. Legyen igazi ünnep

 – üzente Demjén Ferenc, aki meglepetés vendégekkel is készül a Hogyan tudnék élni nélküled nagysikerű filmből.

A művész videós üzenete:

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu