39 perce
Meglepetés vendégekkel készül Békéscsabára Demjén Ferenc
A Csabagyöngye Kulturális Központ október 1-jén egy különleges estével nyitja meg az Őszi Művészeti Heteket. Demjén Ferenc mellett meglepetés vendégek is feltűnnek.
Demjén Ferenc október 1-jén megtartja a koncertjét a Csabagyöngyében! Ő nyitja meg az idei Őszi Művészeti Heteket!
Demjén Ferenc - Nincs középút turnéjára meglepetés vendégek is érkeznek
Ahogy arról már beszámoltunk, a művész műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációjára már otthonában került sor!
Ahogy ígértem, Békéscsaba, jövök! Találkozunk október 1-én, a Zene Világnapján. Legyen igazi ünnep
– üzente Demjén Ferenc, aki meglepetés vendégekkel is készül a Hogyan tudnék élni nélküled nagysikerű filmből.
A művész videós üzenete:
