2 órája
Nem is gondoltad volna, milyen közeli a viszony Curtis és Charlie között
Nem túlzás az a kijelentés, hogy egymásnak adták a kilincset a sztárok a hétvégén Dévaványán. Nagy találkozásokra is sok került.
Városnapokat tartottak a mögöttünk hagyott hétvégén, ahol sorjáztak a sztárok: nem semmi felhozatalnak örülhettek a helyiek és a környező településeken élők. Pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot, majd vasárnap este már a Tankcsapda rajongói bulizhattak egy jót.
Curtis így élte meg, hogy találkozott Charlie-vel
Egy helyen léptünk fel Charlie-val. Mindig nagy élmény vele találkozni és beszélgetni! Megtisztelő, hogy barátomnak mondhatom
– írta fotója mellé Curtis közösségi oldalán. A rapper korábban videónkban is beszélt erről.
Curtis-koncert DévaványánFotók: Szabó József
Charlie-koncert DévaványánFotók: Szabó József