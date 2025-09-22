Nem is gondoltad volna, milyen közeli a viszony Curtis és Charlie között

Városnapokat tartottak a mögöttünk hagyott hétvégén, ahol sorjáztak a sztárok: nem semmi felhozatalnak örülhettek a helyiek és a környező településeken élők. Pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton pedig – a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából – Curtis és Charlie foglalta el a színpadot, majd vasárnap este már a Tankcsapda rajongói bulizhattak egy jót.

Zenetörténeti fotó: Curtis és Charlie egy képen. Forrás: Curtis Facebook oldala

Curtis így élte meg, hogy találkozott Charlie-vel

Egy helyen léptünk fel Charlie-val. Mindig nagy élmény vele találkozni és beszélgetni! Megtisztelő, hogy barátomnak mondhatom

– írta fotója mellé Curtis közösségi oldalán. A rapper korábban videónkban is beszélt erről.