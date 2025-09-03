szeptember 3., szerda

Békéscsabai Irodalmi Estek

2 órája

Varga Viktor üzent, szerinte a Hold világítja meg a Napot – videóval

A békéscsabai származású énekes, Varga Viktor fordított világban él. Ahogy a slágerében is elhangzik, lehet zöld az ég és kék a fű, és szerinte a Viharsarokban a Hold világítja meg a Napot. A Békéscsabai Irodalmi Estek 218. állomásán – amelyet kedden tartottak a piacon – ő volt a sztárvendég: elhozta verseit, és ha itt volt, énekelt is. Sőt, üzent is a békéscsabaiaknak.

Licska Balázs

Immár 218. állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek. A kedden a békéscsabai piacon tartott esemény sztárvendége ezúttal a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor volt, akit úgy konferáltak fel, mint a hazai popzene koronázatlan királyát. Az irodalmi esteket megálmodó, rendező Frankó Attila elmondta, hogy Varga Viktor nem először kapott főszerepet a rendezvényen, 2008-ban is bemutatkozott a közönség előtt.

A Békéscsabai Irodalmi Estek Varga Viktorral
A Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 218. állomásához érkezett, amelyen Varga Viktor kapott főszerepet. Fotó: Dinya Magdolna

Megnyugvást jelent Varga Viktornak Békéscsaba, és mindig kimegy a strandra

– Itt voltam gyerek, szinte minden ideköt, a család, az első szerelem. Gyerekként ez a város a legjobb hely volt számomra, hiszen itt szabadság van. Egy csodálatos megnyugvást jelent, amikor itt lehetek, az igazi otthonomban, azokkal, akiket szeretek. És mindig elmegyek a strandra, az Árpád fürdőbe – mesélte Varga Viktor. 

Nem először szerepelt a Békéscsabai Irodalmi Esteken

Elmondta, hogy Frankó Attila volt az, aki mondhatni felfedezte, ő hívta meg jó pár évvel ezelőtt a Békéscsabai Irodalmi Estek akkori felvonására, amelyen bemutatkozhatott zeneszerzőként és irodalmárként. Hozzátette, hogy tinédzserként főleg szerelmi témákat dolgozott fel verseiben, megélt komoly mélységeket és magasságokat is. Most pedig, miután megnyerte a Sztárboxot, egyedül maradt, összeomlott minden körülötte, ami művészeti szempontból egyébként hasznos volt. Az elmúlt időszakban az inspirációt főleg a sport adta, többször írt a küzdelemről. 

A rendezvényen közreműködött Lánczi Ildikó, Verebiné Földesi Mária, Kis-Réger Wanda, Horváth Szabolcs, Kabai Gábor. Fotó: Dinya Magdolna

Szeretné a boksz után ismét azt a lazaságot élni, amit élt

Beszélt legutóbbi meccséről, amelyet Istenes Bencével vívott – bár Istenes Bence győzött, Varga Viktor büszke az általa okozott monoklira –, és hogy összegyűjtötte a bevonuló zenéit. Ezeket pedig kiadták, szerinte érdekes megfigyelni, hogy milyen lelkiállapotot tükröznek a zenék, milyen evolúción mentek keresztül. A jövőben pedig átmegy reggae stílusba, és szeretné azt a lazaságot élni megint, amit élt. 

Az ember egy paradoxon, ő pedig főleg

Az elmúlt időszakban be volt táblázva, alig várta, hogy ismét kiszabadulhasson. Érdekes ugyanakkor, hogy a bokszban pedig pont azt szerette, hogy feladatokat kellett teljesítenie, akkor is, ha éppen nem volt olyan hangulatban, ha mindene fájt, ha szenvedett. Ezt az ellentétet azzal magyarázta, hogy az ember egy paradoxon, az ő személyisége pedig főleg.

Abból is lehet elefántharapás, ha megcsípte egy bolha

Varga Viktor arra is válaszolt a Beol.hu kérdésére, hogy mennyire illik rá a botrányhős jelző. Szerinte ez egy abszolút sztereotípia, egy jól eladható történet. A médiának arra van szüksége, hogy minél őrültebb, extrémebb legyen, és abból is lehetett csinálni elefántharapást, ha megcsípte egy bolha. Elismerte, hogy az életvitele eltér az átlagtól, amit nem biztos, hogy mindenki élni szeretne, de az emberek számára izgalmas. A jövőbeli terveiben nem szerepel polgárpukkasztás, de szerinte most teljesen önmaga lehet, és nem érdekli semmi sem.

A művész csak egy eszköz az üzenetek átadásához

Elmondta, hogy nem a versekből születnek a dalok, azok alkotása egy teljesen más folyamatot kíván. Általában a dallam van meg előbb. Ugyanakkor volt olyan helyzet, amikor egyszerre született meg a komplett dal, mindennel együtt, ez őt is meglepte. Azt mondta, hogy bár nyilván sokat tanult és dolgozott azért, hogy legyen eszköze a kifejezésre, szerinte ez mégis valahonnan fentről jön, az univerzumól, és a művész csak egy eszköz az érzelmek átadásához.

A Viharsarokban a Hold világítja meg a Napot

Jó ez a Viharsarok, imádom – mondta Varga Viktor, aki üzent is a békéscsabaiaknak. Mégpedig azt, hogy nyissanak az újra, és élvezzék ezt a csodálatos világot, mert tényleg szép. Az énekes nem hazudtolta meg önmagát. A slágerében szerepel, hogy lehet zöld az ég és kék a fű, most pedig úgy fogalmazott, hogy itt nemcsak nappal süt a Nap, hanem éjszaka is, hiszen a Hold megvilágítja.

 

 

