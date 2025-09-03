Varga Viktor üzent, szerinte a Hold világítja meg a Napot – videóval

Immár 218. állomásához érkezett a Békéscsabai Irodalmi Estek. A kedden a békéscsabai piacon tartott esemény sztárvendége ezúttal a békéscsabai származású énekes, Varga Viktor volt, akit úgy konferáltak fel, mint a hazai popzene koronázatlan királyát. Az irodalmi esteket megálmodó, rendező Frankó Attila elmondta, hogy Varga Viktor nem először kapott főszerepet a rendezvényen, 2008-ban is bemutatkozott a közönség előtt.

A Békéscsabai Irodalmi Estek sorozata a 218. állomásához érkezett, amelyen Varga Viktor kapott főszerepet. Fotó: Dinya Magdolna

Megnyugvást jelent Varga Viktornak Békéscsaba, és mindig kimegy a strandra

– Itt voltam gyerek, szinte minden ideköt, a család, az első szerelem. Gyerekként ez a város a legjobb hely volt számomra, hiszen itt szabadság van. Egy csodálatos megnyugvást jelent, amikor itt lehetek, az igazi otthonomban, azokkal, akiket szeretek. És mindig elmegyek a strandra, az Árpád fürdőbe – mesélte Varga Viktor.

Nem először szerepelt a Békéscsabai Irodalmi Esteken

Elmondta, hogy Frankó Attila volt az, aki mondhatni felfedezte, ő hívta meg jó pár évvel ezelőtt a Békéscsabai Irodalmi Estek akkori felvonására, amelyen bemutatkozhatott zeneszerzőként és irodalmárként. Hozzátette, hogy tinédzserként főleg szerelmi témákat dolgozott fel verseiben, megélt komoly mélységeket és magasságokat is. Most pedig, miután megnyerte a Sztárboxot, egyedül maradt, összeomlott minden körülötte, ami művészeti szempontból egyébként hasznos volt. Az elmúlt időszakban az inspirációt főleg a sport adta, többször írt a küzdelemről.

A rendezvényen közreműködött Lánczi Ildikó, Verebiné Földesi Mária, Kis-Réger Wanda, Horváth Szabolcs, Kabai Gábor. Fotó: Dinya Magdolna

Szeretné a boksz után ismét azt a lazaságot élni, amit élt

Beszélt legutóbbi meccséről, amelyet Istenes Bencével vívott – bár Istenes Bence győzött, Varga Viktor büszke az általa okozott monoklira –, és hogy összegyűjtötte a bevonuló zenéit. Ezeket pedig kiadták, szerinte érdekes megfigyelni, hogy milyen lelkiállapotot tükröznek a zenék, milyen evolúción mentek keresztül. A jövőben pedig átmegy reggae stílusba, és szeretné azt a lazaságot élni megint, amit élt.

Az ember egy paradoxon, ő pedig főleg

Az elmúlt időszakban be volt táblázva, alig várta, hogy ismét kiszabadulhasson. Érdekes ugyanakkor, hogy a bokszban pedig pont azt szerette, hogy feladatokat kellett teljesítenie, akkor is, ha éppen nem volt olyan hangulatban, ha mindene fájt, ha szenvedett. Ezt az ellentétet azzal magyarázta, hogy az ember egy paradoxon, az ő személyisége pedig főleg.