Ez a hír gyorsabban fog terjedni, mint a fény: Mihalik Enikő gyanúba keverte magát

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban negyedik évadában 24 szereplő vesz részt a bizalom, a félelem, a taktika, a mentális hadviselés és a totális megtévesztés kegyetlen játékában. A játékosok között vannak „árulók” és „ártatlanok”. A cél, hogy az ártatlanok leleplezzék az árulókat, míg az árulóknak titokban kell maradniuk. A világhírű, békéscsabai modell, Mihalik Enikő kifejezetten a reality kedvéért utazott haza Amerikából, és már rögtön az első részben megindult a hatalmi játszma.

Mihalik Enikő az Árulókban olyat mondott, amit meg is bánt

A játék elején Enikő elárulta, hogy milyen taktikát követ majd. – Szerintem a legtöbben azt gondolják, hogy én valamilyen szinten egy díva vagyok, sznob vagyok, én mindig egy ilyen békéscsabai, kis, vidéki csajnak tartom magam, úgyhogy nekem ez a játékom, hogy én nem fogok próbálni úgy átverni embereket, hogy nem engedem magamhoz őket közel, hanem egy ilyen ravasz csellel, hogy megmutatom az igazi önmagamat, és talán nem is tudják majd, hogy a háttérben van még több.

Enikő érezte, hogy ahogy elindul a játék, úgy fog feszültebbé válni a hangulat is.

Ezek az utolsó perceim, pillanataim nemcsak nekem, hanem mindenkinek, amikor még tétek és felelősség nélkül tudunk összemosolyogni, egymás szemébe nézni, és éreztem, hogy fogynak a másodpercek és minden meg fog változni.

Mihalik Enikő a rá váró feladatokat is latolgatta. Mint elmondta, vár a sportosabb feladatokra is, sőt, talán jobban is, mint a gondolkodósokra, de az egyetlen dolog, amit nem nagyon tud csinálni, az a teherbírás, a cipekedés, az emelés.

Azért ezek a karok elég vékonyak.

Az autóban ő ült a sofőrülésbe, és vezetés közben felvetette, hogy beszéljenek a statisztitkákról:

Ha felmerül az, hogy huszonnégyen vagyunk, és vagyunk négyen gyilkosok, akkor minden hatodik ember gyilkos.

– mondta, amire a többiek felkapták a fejüket. Enikő így alaposan gyanúba keverte magát.

–Ez a hír gyorsabban fog terjedni, mint a fény. Ezt el sem hiszem.

