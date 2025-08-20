augusztus 20., szerda

István névnap

26°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aggasztó állapot

36 perce

Több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, az egész ország szorít érte

Címkék#állapot#kórház#Alcohol#frontember

Szomorú hírt kaptak a magyar rockzene rajongói.

Bátori Attila

Hétfő este az okányi kötődésű Alcohol zenekar közösségi oldalán jelent meg, hogy frontemberük, Tóth Sándor Csövi aggasztó állapotban került kórházba. 

Friss hírek érkeztek Tóth Sándor Csövi állapotáról
Kórházba került Tóth Sándor Csövi, az Alcohol frontembere

A közlemény szerint az énekest vasárnap sürgősségi osztályra szállították belső vérzés miatt, amely a tavalyi betegsége egyik legsúlyosabb szövődményeként jelentkezett.

Rengeteg vért vesztett Csövi

A zenekar arról számolt be, hogy Csövi több liter vért vesztett, az orvosok pedig azon dolgoznak, hogy a legkisebb beavatkozásokkal elállítsák a vérzést. „Szurkoljatok, küldjétek a pozitív dolgokat!” – írták, hozzátéve, hogy folyamatosan tájékoztatják majd a rajongókat.

A kommentmezőt pillanatok alatt elárasztották a támogató üzenetek: rajongók százai kívántak jobbulást az énekesnek. A zenekar dobosa és menedzsere, Ratkai Miklós Retek elmondta: „A téma érzékenysége miatt egyelőre nem szeretnénk részletesebb tájékoztatást adni, de hamarosan informálni fogjuk a rajongókat. A zenekar egy emberként izgul a felépüléséért.”

Friss hírek érkeztek Tóth Sándor Csövi állapotáról

Kedd este újabb fejlemény érkezett: Csövi átesett egy sürgős beavatkozáson, amely sikeresnek bizonyult, és vérátömlesztést is kapott. A zenekar közlése szerint az orvosok a nyelőcsövén keresztül próbálták elállítani a vérzést, s bár az állapota stabilabb, a felépüléshez még sok erőre lesz szüksége.

Nem ez volt az első alkalom, hogy az énekes kórházba került: tavasszal gégerákról cikkeztek, ám Csövi akkor cáfolta a híreket, és arról beszélt, hogy csupán fekélyeket találtak a gégéjén. Akkor optimistán nyilatkozott, és beszélt az új albumról is. A Rejtvény című lemez novemberben jelenik meg, ám most mindenki számára a frontember egészsége az elsődleges.

A hazai rockszíntér közössége most egy emberként szorít azért, hogy Csövi hamarosan újra színpadra állhasson.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu