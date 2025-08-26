Külföldi sztárvendéggel érkezik a Sztárban Sztár All Stars új évada

– A tavalyi hatalmas siker után szeptember 7-én újra jön a Sztárban Sztár All Stars. Az ország legnagyobb házibulijának tizenegyedik évadában az előző szériák legendás versenyzői újra összecsapnak, hogy kiderüljön ki nyeri el közülük a legsokoldalúbb előadónak járó elismerést! Az ikonikus műsort ezúttal is Tilla vezeti, a szezon premiert pedig az teszi majd igazán különlegessé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars megújult stúdiójába – olvasható a Tv2 sajtóközleményében.

Érkezik a Sztárban Sztár All Stars 11. évada. Fotó: TV2

A Sztárban Sztár All Stars új évadában itt lesz Varga Viktor is

Mint írják, az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. A Sztárban Sztár All Stars második évadában 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon, hogy a hosszú hetekig tartó versenyzés után kiderüljön, ki 2025-ben a legsokoldalúbb előadó. Izgalmas vasárnap esték elé nézünk, hiszen a mezőnyben több korábbi győztes és dobogós is ott van, akik alig várják, hogy tehetségükkel ismét lenyűgözzék a Sztárban Sztár nézőit és zsűritagjait.

„A tizedik, jubileumi Sztárban Sztár-t tavaly egy All Stars évaddal ünnepeltük, soha nem látott nagyságú szereplőgárdával. A műsor sikerét jól mutatja, hogy nagyon sok legendás és népszerű énekes akkor nem lépett színpadra, pedig meghatározó alakjai voltak a Sztárban Sztár korábbi évadainak. Éppen ezért arra gondoltunk, ismét egy All Stars évaddal folytatjuk a műsort, ami ezúttal teljesen új, elképesztő díszletet kapott. A szeptember 7-i indulást pedig az teszi majd még különlegesebbé, hogy egy külföldi sztárvendég is érkezik a Sztárban Sztár All Stars stúdiójába. Hamarosan pedig azt is eláruljuk majd, ki is ő” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója.

A Sztárban Sztár, a Sztárban Sztár leszek, a Sztárban Sztár meg egy kicsi, és a Sztárban Sztár All Stars adásait tekintve, összesen 16 évadon keresztül láthatták a nézők a műsor ikonikus, aréna jellegű, gyémánt alakú díszletét. Idén azonban teljesen új műtermet kap a Sztárban Sztár All Stars, hogy még látványosabb produkciókkal léphessenek színpadra az énekesek.

Az új díszlet megtartja a műsorral az évek alatt eggyé vált aréna jellegű kialakítást, de egy hatalmas, egybefüggő LED fal felület elé lépnek majd ki az énekesek egy kör alakú színpadra, amely a mellett, hogy forogni tud, ki is tud emelkedni a helyéről, még monumentálisabb látványt adva egy-egy produkciónak.

Az új kialakítás a stábot is segíti, a színpad mögé tervezett rámpa felgyorsítja a produkciók közötti átrendezés folyamatát, és akár egy autót is könnyedén a színpadra tudnak varázsolni.

Akik pedig az új, látványos díszletben újra megmutatják tehetségüket és versenybe szállnak: az első évad dobogós énekesnői, akik csak egy hajszállal maradtak le a győzelemről: Szandi és Nótár Mary; a negyedik évad legjobb női előadója, Nagy Adri; valamint Dér Heni, Janicsák Veca, Muri Enikő, Wolf Kati, Völgyi Zsuzsi, Galambos Dorina, Halastyák Fanni, Péterffy Lili Lelle és Kozma Orsi. A női előadókhoz hasonlóan a férfiak is mindent meg fognak tenni, hogy hétről hétre lenyűgözzék a Sztárban Sztár All Stars nézőit. A verseny pedig biztosan szoros küzdelmet hoz, hiszen négy korábbi győztes is színpadra lép: Freddie, Horváth Tamás, Vavra Bence és Veréb Tomi. De nem csak ők, hanem az évadukban második helyezett énekesek, Kocsis Tibor és Király Viktor is fantasztikus átalakulásokkal készül, ahogy a többi énekes is: Kállay-Saunders András, Varga Viktor, Vastag Csaba, Pintér Tibor, Vásáry André és Mészáros Árpád Zsolt.