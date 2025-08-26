Kitálalt az egykori szépségkirálynő – drámai vallomás Szarvas Anditól

Kislánya, Zina születése óta gyökeresen megváltozott Szarvas Andi élete: mindent a baba igényeihez igazít, ami boldogságot és kimerültséget is hozott számára.

Szarvas Andi úgy érzi, hogy minden tökéletes és napról napra könnyebb lesz. Forrás: Instagram

Szarvas Andi és férje is rajong a babáért

Kislánya születése óta egészen más dolgokat helyez prioritásba, az élete fenekestül felfordult és mindennapok sem úgy telnek, ahogy korábban. Ez azonban cseppet sem meglepő, hiszen ezt minden újdonsült édesanya megtapasztalja. Andi közösségi oldalán vallotta be, hogy bár imádja az anyaság minden percét, sokszor nagyon fáradt.

Azt érzem így az ötödik hónapban, hogy igen, baromira kimerültem

– írta posztjában. Hozzátette, Zina egyre aktívabb, egész napos figyelmet igényel, és bár amikor alszik, lenne egy kis szabadidő, olyankor is hiányzik neki a kislánya.

A fiatal édesanya szerint a nehézségek ellenére minden pillanat megéri:

Amikor egymás szemébe nézünk, vagy amikor kacag, azt az érzést nem lehet szavakkal leírni.

Kiemelte, hogy férje is rajong a kislányért, és hatalmas szeretet köti össze őket.

Bár az anyaság sokszor fárasztó, Andi úgy érzi, napról napra könnyebb, egyre többet mozdulnak ki otthonról, és rengeteget játszanak együtt. „Nagyon jó fej, mosolygós, boldog baba. Neki mindegy, csak velünk legyen. Szeretek az anyukád lenni!” – vallotta meghatódva.