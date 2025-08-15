augusztus 15., péntek

Gyász

50 perce

Fodor Zsóka összeomlott, kirohant Schmuck Andor temetéséről

Címkék#színésznő#Fodor Zsóka#Schmuck Andor#politikus

A színésznő és az egykori politikus annyira közel állt egymáshoz, mint anya és fia. Schmuck Andor pénteki temetésén Fodor Zsóka nem is bírta feldolgozni fájdalmát, sírva rohant ki a szertartásról.

Beol.hu

A hosszú esztendőkön át a Békéscsabai Jókai Színházban is játszó, a városban élő színésznőhöz nagyon közel állt Schmuck Andor, azt mondta, mintha a fia lett volna, úgy beszélhet róla, mert nagyon jó ember volt. 

Fodor Zsóka színésznő kirohant Schmuck Andor temetéséről.
Fodor Zsóka teljesen összetört Schmuck Andor halála miatt, nem is tudott végig ott lenni a búcsúztatón.
Fotó: Tumbász Hédi / Forrás: Bors

Schmuck Andort pénteken búcsúztatták

Az egykori politikust, a Tisztelet Társasága elnökét pénteken helyezték végső nyugalomra a fővárosban, a Fiumei úti sírkertben. Schmuch Andor egy hónappal ezelőtt hunyt el, 54 évesen. Temetésén számos híresség megjelent, sokan búcsúztak tőle.

Fodor Zsóka fájdalomtól sújtva kirohant

Fodor Zsóka korábban arról beszélt, annyira megviselte Andor elvesztése, hogy legszívesebben ki sem menne a temetésére, hanem magányosan tenné ezt meg. A Borsonline beszámolója szerint mégis elment, fekete fátyolban, sírva lépett a koporsóhoz. Azonban ahogy lerakta az emlékezés virágait, nem bírta tovább és sírva kirohant.

Még több fotó és részletes beszámoló Schmuck Andor temetéséről a Borsonline oldalán.


 

