Rádiós

1 órája

Rákóczi Feri celebekkel száguldozott, aztán történt valami

Rákóczi Feri#celebcsapat#komplikáció#kaland

Az újkígyósi származású rádiós ismét bebizonyította, hogy nemcsak a mikrofon mögött vagány! Egy igazán különleges társasággal pattant nyeregbe Rákóczi Feri.

Beol.hu

Több ismert arc is motorra ült, hogy közösen döngethessék végig az ország utait. Köztük volt Rákóczi Feri is, aki egy szűk, de annál színesebb celebcsapattal vágott neki a motoros kalandnak és persze nem felejtette el megosztani sem az élményt Instagramm oldalán. A feltöltött posztja azonban több volt egy szimpla élménybeszámolónál.

Rákóczi Feri motoros túrán
Komplikáció lépett fel Rákóczi Feri motoros túrája közben. Fotó: Rákóczi Feri Instagram oldala. 

Rákóczi Feri: Baj van!!

Rákóczi Feri együtt motorozott Sárközi Ákos sztárséffel, Fejes Tamással a Tankcsapdából,Buzás Sándorral, valamint a motoros körökben jól ismert Virsinszki Zotyával. 

Posztjából kiderül, hogy valamilyen komplikáció felütötte a fejét a túra közben, végül Dodor, a népszerű motoros influenszer kisegítette a csapatot. „Végül nem lett baj kösz az okosságot, most minden összezavarodott, de leszünk még jók is”írta posztjában Rákóczi Feri. A sorok mögött ott bujkál egy kisebb krízis, amit Dodor segítségével kezeltek. 

Hogy pontosan mi kavart be a motoros csapat útjába, azt nem részletezték, de a „minden összezavarodott” félmondat erősen sejteti, hogy volt egy pillanat, amikor valami nem a tervek szerint alakult.

 

 

 

 

 

