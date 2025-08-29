augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

26°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

1 órája

Nem is gondolnád, hogy mivel járnak a Rádió 1 sztárjai

Címkék#Rákóczi Feri#Rádió1#motor#Sebestyén Balázs

Így gurulnak be a Rádió1 sztárjai.

Beol.hu
Nem is gondolnád, hogy mivel járnak a Rádió 1 sztárjai

A Rádió1 Balázsék című reggeli műsorának hallgatói minden hétköznap vidáman kezdhetik a napot Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter társaságában. Most azonban a kulisszák mögé is bepillantást engedett Balázs: egy friss Facebook-sztoriban megmutatta, mivel érkeznek a stúdióba a műsorvezetők.

A fotón két feltűnő motor parkol egymás mellett:

  • a szürke Triumph Rákóczi Feri kedvence,
  • míg a piros Ducati Sebestyén Balázs büszkesége.
Minden reggel ezekkel a járgányokkal gurul be a stúdióba Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs Forrás: Sebestyén Balázs Facebook sztori

A két gép nemcsak a teljesítményével, hanem stílusával is igazi figyelemfelkeltő darab – nem csoda, ha a hallgatók és követők rögtön felfigyeltek a posztra.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu