Nem is gondolnád, hogy mivel járnak a Rádió 1 sztárjai
Így gurulnak be a Rádió1 sztárjai.
A Rádió1 Balázsék című reggeli műsorának hallgatói minden hétköznap vidáman kezdhetik a napot Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter társaságában. Most azonban a kulisszák mögé is bepillantást engedett Balázs: egy friss Facebook-sztoriban megmutatta, mivel érkeznek a stúdióba a műsorvezetők.
A fotón két feltűnő motor parkol egymás mellett:
- a szürke Triumph Rákóczi Feri kedvence,
- míg a piros Ducati Sebestyén Balázs büszkesége.
A két gép nemcsak a teljesítményével, hanem stílusával is igazi figyelemfelkeltő darab – nem csoda, ha a hallgatók és követők rögtön felfigyeltek a posztra.
