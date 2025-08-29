Nem is gondolnád, hogy mivel járnak a Rádió 1 sztárjai

A Rádió1 Balázsék című reggeli műsorának hallgatói minden hétköznap vidáman kezdhetik a napot Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Ráskó Eszter társaságában. Most azonban a kulisszák mögé is bepillantást engedett Balázs: egy friss Facebook-sztoriban megmutatta, mivel érkeznek a stúdióba a műsorvezetők.

A fotón két feltűnő motor parkol egymás mellett:

a szürke Triumph Rákóczi Feri kedvence,

míg a piros Ducati Sebestyén Balázs büszkesége.

Minden reggel ezekkel a járgányokkal gurul be a stúdióba Rákóczi Feri és Sebestyén Balázs Forrás: Sebestyén Balázs Facebook sztori

A két gép nemcsak a teljesítményével, hanem stílusával is igazi figyelemfelkeltő darab – nem csoda, ha a hallgatók és követők rögtön felfigyeltek a posztra.