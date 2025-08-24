augusztus 24., vasárnap

Ezrek énekelték a Neoton-dalokat Ádámmal és Évával – fotók a békési buliról

Címkék#Madzagfalvi Napok#Neoton Família#békési#zenekar

Don Quijote, Santa Maria, Holnap hajnalig, 220 felett. Ádám és Éva ismét előadta a Neoton Família legendás dalait a békési Madzagfalvi Napok szombati napján, kora este. Végvári Ádám és Csepregi Éva fellépésére megtelt a békési rendezvénytér, több ezren énekelték velük együtt a slágereket.

Papp Gábor

Ahogy korábban megírtuk, a békési Madzagfalvi Napok idén is igazi sztárparádét tartogat. 

Madzagfalvi Napok Neoton-koncerttel
A Madzagfalvi Napokon Ádám és Éva koncertjén ezrek énekelték a Neoton legnagyobb slágereit.  Fotó: Jenei Péter

Pénteken is teljesen megtelt a tér

Korábban beszámoltunk róla, és képgalériát is hoztunk a péntek délutáni és kora esti fellépőkről, illetve megírtuk, hogy Dzsúdló élőkoncertjén kis túlzással egy gombostűt sem lehetett leejteni a rendezvénytéren, az utána színpadra lépő dj-k műsora során pedig ugyancsak ezrek buliztak.

Ádám és Éva a Madzagfalvi Napokon

Fotók: Jenei Péter

A Madzagfalvi Napokra is elhozta legnagyobb slágereiket Ádám és Éva

Szombaton délután pedig folytatódtak a könnyűzenei programok. Nagyon sokan várták a generációk kedvencének számító Neoton Famíliából ismert Ádámot és Évát, akik el is hozták a zenekar legismertebb, legnagyobb slágereit Békésre. A tér pedig ismét zsúfolásig megtelt, ezrek, köztük fiatalok is együtt énekelték a dalokat a népszerű előadókkal. A nap csúcspontja pedig csak ezután következett a Wellhello élőkoncertjével és sztár DJ-k műsorával.

Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncert

Fotók: Jenei Péter

Látványos motorosfelvonulást is szerveztek

Szombaton látványos motorosfelvonulás is kísérte a Madzagfalvi Napokat: közel 200 motoros dübörgött át a városon.

Jön a főzőverseny és Lagzi Lajcsi

Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet a Madzagfalvi Napokon. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd.  15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.

 

 

