Ezrek énekelték a Neoton-dalokat Ádámmal és Évával – fotók a békési buliról
Don Quijote, Santa Maria, Holnap hajnalig, 220 felett. Ádám és Éva ismét előadta a Neoton Família legendás dalait a békési Madzagfalvi Napok szombati napján, kora este. Végvári Ádám és Csepregi Éva fellépésére megtelt a békési rendezvénytér, több ezren énekelték velük együtt a slágereket.
Ahogy korábban megírtuk, a békési Madzagfalvi Napok idén is igazi sztárparádét tartogat.
Pénteken is teljesen megtelt a tér
Korábban beszámoltunk róla, és képgalériát is hoztunk a péntek délutáni és kora esti fellépőkről, illetve megírtuk, hogy Dzsúdló élőkoncertjén kis túlzással egy gombostűt sem lehetett leejteni a rendezvénytéren, az utána színpadra lépő dj-k műsora során pedig ugyancsak ezrek buliztak.
Ádám és Éva a Madzagfalvi NapokonFotók: Jenei Péter
A Madzagfalvi Napokra is elhozta legnagyobb slágereiket Ádám és Éva
Szombaton délután pedig folytatódtak a könnyűzenei programok. Nagyon sokan várták a generációk kedvencének számító Neoton Famíliából ismert Ádámot és Évát, akik el is hozták a zenekar legismertebb, legnagyobb slágereit Békésre. A tér pedig ismét zsúfolásig megtelt, ezrek, köztük fiatalok is együtt énekelték a dalokat a népszerű előadókkal. A nap csúcspontja pedig csak ezután következett a Wellhello élőkoncertjével és sztár DJ-k műsorával.
Madzagfalvi Napok: Dzsúdló koncertFotók: Jenei Péter
Látványos motorosfelvonulást is szerveztek
Szombaton látványos motorosfelvonulás is kísérte a Madzagfalvi Napokat: közel 200 motoros dübörgött át a városon.
Jön a főzőverseny és Lagzi Lajcsi
Vasárnap a mulatós zene veszi át a főszerepet a Madzagfalvi Napokon. Napközben a Békési Ízek Utcája főzőversenyhez kapcsolódva a Sztojka zenekar játszik majd. 15.30-tól Dankó Szilvi, majd a Dupla Kávé és végül, de nem utolsósorban Lagzi Lajcsi lép fel.
