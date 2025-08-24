Ezrek énekelték a Neoton-dalokat Ádámmal és Évával – fotók a békési buliról

A Madzagfalvi Napokra is elhozta legnagyobb slágereiket Ádám és Éva

Szombaton délután pedig folytatódtak a könnyűzenei programok. Nagyon sokan várták a generációk kedvencének számító Neoton Famíliából ismert Ádámot és Évát, akik el is hozták a zenekar legismertebb, legnagyobb slágereit Békésre. A tér pedig ismét zsúfolásig megtelt, ezrek, köztük fiatalok is együtt énekelték a dalokat a népszerű előadókkal. A nap csúcspontja pedig csak ezután következett a Wellhello élőkoncertjével és sztár DJ-k műsorával.