Lili zokog, de a kamerák mindent látnak: szarvasiakkal jön A Kísértés új évada – videóval

Új évaddal tér vissza A Kísértés. A Kasza Tibor műsorvezetésével, Thaiföldön forgatott párkapcsolati reality-ben négy pár teszi próbára szerelmét, miközben tizenhat kísértő – nyolc férfi és nyolc nő – mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket.

A Kísértésben Lili és Milán is elindult, kiderül, mennyire stabil a kapcsolatuk. Forrás: TV2

Lili és Milán egy éve alkottak párt

A szarvasi Lili és Milán egy éve alkottak egy párt a forgatások kezdetén. A szarvasi párról azt kell tudni, hogy Lili egyetemre jár, mellette körmösként dolgozik. Milánt a Békés vármegyeiek a labdarúgás kapcsán ismerhetik: Békéscsaba, Orosháza, Gyula, Szarvas, és Füzesgyarmat NB-s csapatait is erősítette. Jelenleg is közel áll a szívéhez a foci, de már csak hobbiként űzi, vállalkozóként dolgozik.

Nagy a Kísértés mindenki számára

A szerelmesek nem sokkal az érkezésük után különválnak, és az ellenkező nemű kísértőkkel két mesés villába költöznek. Innentől kezdve nincs közvetlen kapcsolat köztük – csak a kiválasztott csábítókkal mehetnek romantikus randevúkra. A luxusvillákban vad bulik, látványos feladatok és érzelmi hullámvasút várja őket. A műsor egyik legfeszültebb pontja a tábortűz ceremónia, ahol a párok tagjai videórészleteket látnak arról, hogyan viselkedik szerelmük a másik oldalon. A felvételek bizalmat és megnyugvást, de éppúgy gyanakvást, haragot vagy csalódást is kelthetnek. A műsor új évadában is ugyanazok a kérdések gyötrik a szerelmespárokat: Vajon megcsal? Gondol még rám? A szerelem bizonyul erősebbnek – vagy a kísértés?

Lili próbára lett téve

A Tv2 vasárnap este érkező új reality sorozatáról már érkeznek az első előzetes videók és láthatjuk, Lili rendesen próbára lett téve.

Nagyon érzékeny és romantikus lélek vagyok, Milán ennek a teljes ellentéte. Ezért is lesz érdekes, hogy kibírjuk-e a nehéz próbát

– nyilatkozta korábban portálunknak Lili. Hogy mi történt, az kiderül vasárnap este 21 óra után a TV2 adásából.