Hell Boxing Kings 2025

2 órája

Varga Viktort nagyon elkalapálták, harci indulója sem segített - videóval

Istenes Bence és a békéscsabai származású énekes Varga Viktor lépett ringbe a szombati nyitóeseményen. Elstartolt a Hell Boxing Kings 2025.

Beol.hu

Hatalmas küzdelemmel indult útjára szombaton a Hell Boxing Kings 2025, az új évad, amelynek első gálája augusztus 23-án, Budapesten, a Riz Levente Sport- és Rendezvénycsarnokban zajlott le. Az este egyik legnagyobb durranása Istenes Bence és a korábbi Sztárbox-győztes Varga „Vitéz” Viktor meccse volt, akik egy címet egyesítő celebösszecsapáson estek egymásnak a ringben.

Hell Boxing Kings 2025: Varga „Vitéz” Viktor új albumával hangolódott a meccsre. Fotó: Varga Viktor/Facebook

Varga Viktor már napokkal a nagy összecsapás előtt hangolódott a meccsre, és nem is akárhogyan: az énekes Box címmel jelentette meg új albumát közvetlenül a Hell Boxing Kings indulása előtt. „Holnap meccs, ezért mára időzítettük a ‘Box’ című albumom megjelenését.”– írta Varga Viktor a közösségi oldalán

Talán ezzel az erőteljes albummal akart üzenni Istenes Bencének, hogy menekvés nincs, és kész minden erővel odatenni magát a ringben.

Hell Boxing Kings 2025: Varga Viktor vs. Istenes Bence 

A békéscsabai származású celeb nagy lendülettel kezdett, és rögtön erős ütésekkel próbálta meglepni ellenfelét, de Istenes Bence szívós védekezéssel végig kézben tartotta a mérkőzést. Ahogy Varga „Vitéz” Viktor ereje kezdett fogyatkozni, Istenes Bence átvette az irányítást, és a harmadik menetben már egyértelműen dominált a ringben. A bírók szerint Varga Viktor kifulladt, kondíciója nem bírta a tempót, így inkább csak tolta az ütéseket, míg ellenfele egyre magabiztosabbá vált.

Az utolsó perc ugyan hozott egy nagy csatát, mindketten kiosztottak néhány kemény ütést, ám ez már nem változtatott a végkimenetelen. Varga Viktor nagyot küzdött de végül nem bírt ellenfelével. A bírák egyhangúlag Istenes Bencét hozták ki győztesként, aki simán, kontroll alatt tartva uralta a négyszer kétperces menetek nagy részét – írja az index.hu oldala. 

 

 

 

