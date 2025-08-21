Friss hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

A 78 éves Demjén Ferenc felső combtörést szenvedett, és bár több bulvárlap combnyaktörésről írt – ami idősebb korban súlyos szövődményekkel járhat –, a menedzsment most tisztázta: szó sincs életveszélyes sérülésről.

A lekötött Demjén Ferenc koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Fotó: MW

A Rózsi becenéven szeretett művész sikeres műtéten esett át, és állapota folyamatosan javul. Csütörtök reggel a hivatalos Facebook-oldalán tettek közzé közleményt, amely szerint az énekes már a gyógyulás útjára lépett. „Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött!” – írta a menedzsment, egyúttal köszönetet mondva a rajongók szeretetéért és támogató üzeneteiért - írja a bors.hu.

Demjén Ferenc mindent megtesz, hogy visszatérhessen a színpadra

Az orvosok elégedettek a gyógyulás ütemével, ám hosszú rehabilitáció vár az énekesre. A menedzsment szerint Demjén elszánt, és mindent megtesz azért, hogy mielőbb visszatérhessen a színpadra. A közönség pedig továbbra is imákkal és jókívánságokkal áll mellette, bizonyítva, hogy a magyar könnyűzene élő legendáját hatalmas szeretet övezi.

Ekként érinti Demjén Ferenc koncertjét a baleset

Forczek Győző, a Békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, Demjén Ferenc Rózsi október elsejei koncertje nincs lemondva a művész sérülése miatt. A menedzser két hét türelmi időt kért, hogy mindent tisztázzanak. Forczek Győző elmondta, reméli, a koncertet annak rendje-módja szerint megtartják, nem lesz szükség a jegyek visszafizetésére, átütemezésére.