Rehabilitáció

36 perce

Itt a legújabb fejlemény Demjén Ferenc állapotáról, ez érinti a csabai koncertet is

Demjén Ferenc

Közösségi oldalán osztotta meg jelenlegi egészségügyi állapotát az elismert művész. Demjén Ferenc augusztus 13-án szenvedett otthonában balesetet.

Beol.hu

– Kedves Barátaink! Demjén Ferenc rehabilitációjára néhány napon belül, már otthonában kerül sor! Reményeink szerint az országos turnéja október elején folytatódik – olvasható Demjén Ferenc közösségi oldalán. Mint írják, az év végi Aréna koncertre régen várt meglepetéssel várnak mindenkit. Úgy látszik, a művész egészsége fokozatosan testet ölt.

Demjén Ferenc állapota fokozatosan javul.
Demjén Ferenc október 1-én ad koncertet Békéscsabán. Fotó: Demjén Ferenc/Facebook

Demjén Ferenc állapota fokozatosan javul

Legutóbb augusztus 21-én érkeztek friss hírek Demjén Ferenc állapotáról, miszerint a művész sikeres műtéten esett át, és állapota folyamatosan javul. – Örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy Demjén Ferenc műtétje jól sikerült, és napról napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött – írták akkor. Demjén Ferenc augusztus 13-án szenvedett otthonában balesetet.

Ahogy arról már beszámoltunk, a remények szerint Demjén Ferenc október elsején Békéscsabán ad koncertet. Forczek Győző, a Békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, Dermjén Ferenc október elsejei koncertje nincs lemondva a művész sérülése miatt. Mint elmondta, reméli, a koncertet annak rendje-módja szerint megtartják, nem lesz szükség a jegyek visszafizetésére, átütemezésére.

 

