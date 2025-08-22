Ezt senki nem hitte volna: pár napja még kórházban volt, de már otthon a népszerű énekes

– ...besz.rás... A hét elején még élet-halál között lebegett, pénteken meg két lábon hazamegy vigyorgó pofával, mint aki a Bahamákról jött éppen! Lényeg a lényeg: itt van és üzent is Nektek! – olvasható az Alcohol zenekar közösségi oldalán. Csövit egy kisebbfajta csoda lengte körül.

Csövi újra otthon van. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Csövi pár napja még kórházban volt

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, Tóth Sándor, akiért az egész ország szorít. Az énekest, Csövit vasárnap szllították a sürgősségi osztályra belső vérzés miatt, amely a tavalyi betegsége egyik legsúlyosabb szövődményeként jelentkezett.

A közösségi oldalon Csövi most is üzent: – Hamarosan egy hosszabb videóval is be fogok majd jelentkezni, de addig is szeretném mindennek és mindenkinek megköszönni, akik bármilyen módon segítettek a dolgaimban. Köszönöm a hitet a szeretetet! Köszönöm a zenész kollégák, a barátok, az ismerősök, a rajongók, a kiadónk, a családtagjaim és mindenki más jókívánságát, biztatását!

Mint írja, ez egy kemény menet volt, de a végén a „bírák” megint mellette szavaztak! 1-2 nap pihi, aztán újra jelentkezik, november 16-án pedig a CSÖVI 40. bulira invitál mindenkit.