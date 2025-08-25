Egy hónapos kislányát veszítette el a kiváló énekes

Csordás Ákos másfél évvel ezelőtt vált apává, kedvesével ikergyermekeket vártak, ám kislányukat egy hónappal a szülés után elveszítették. A nyilvánosság előtt a Blikk szerint először szólalt meg a tragédiáról.

Csordás Ákos beszélt a tragédiáról. Fotó: MW-archív

– Egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni, csak együtt tud élni vele az ember. Elő-előbukkan a legváratlanabb helyzetekben. Amikor két babát vártunk, rengeteg ikres tartalmat néztünk, erre készültünk. Most szinte mindenhol ikres szülőket látok, ami azért nem könnyű – mondta el a Blikknek a kiváló békési kötődésű énekes.

Csordás Ákos kisfiukról is beszélt

Arról is beszélt, kisfiukat, Marcellt igyekeznek úgy nevelni, hogy a lehető legkevesebb terhét érezze a tragédiának.

– Hihetetlenül szeretetteljes, vicces, vidám kisfiú. Persze, akaratos is, nem is kicsit, és egyre erőteljesebben próbálja érvényesíteni az akaratát. Nem szeretnénk, ha később azt gondolná, mindenben jobban kell teljesítenie, csak hogy valamiféle hiányt pótoljon bennünk, vagy ellensúlyozni próbálja a veszteségünket. Nem titkoljuk előtte, mi történt, és bízunk benne, hogy mire akkora lesz majd, hogy megértse, mi is kevesebb fájdalommal tudunk vele beszélni a testvéréről – fogalmazott Csordás Ákos.