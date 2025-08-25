augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

21°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

56 perce

Egy hónapos kislányát veszítette el a kiváló énekes

Címkék#tragédia#kislány#Csordás Ákos#ikergyermek

A békési kötődésű Csordás Ákos a 2013-as X-faktorból emlékezhetnek a legtöbben. Csordás Ákos sokak szívébe lopta be magát, és most először beszélt élete egyik nagy tragédiájáról is.

Beol.hu

Csordás Ákos másfél évvel ezelőtt vált apává, kedvesével ikergyermekeket vártak, ám kislányukat egy hónappal a szülés után elveszítették. A nyilvánosság előtt a Blikk szerint először szólalt meg a tragédiáról.

Csordás Ákos nehéz időszakon van túl
Csordás Ákos beszélt a tragédiáról. Fotó: MW-archív

– Egy ilyen tragédián nem lehet túl lenni, csak együtt tud élni vele az ember. Elő-előbukkan a legváratlanabb helyzetekben. Amikor két babát vártunk, rengeteg ikres tartalmat néztünk, erre készültünk. Most szinte mindenhol ikres szülőket látok, ami azért nem könnyű – mondta el a Blikknek a kiváló békési kötődésű énekes.

Csordás Ákos kisfiukról is beszélt

Arról is beszélt, kisfiukat, Marcellt igyekeznek úgy nevelni, hogy a lehető legkevesebb terhét érezze a tragédiának.

– Hihetetlenül szeretetteljes, vicces, vidám kisfiú. Persze, akaratos is, nem is kicsit, és egyre erőteljesebben próbálja érvényesíteni az akaratát. Nem szeretnénk, ha később azt gondolná, mindenben jobban kell teljesítenie, csak hogy valamiféle hiányt pótoljon bennünk, vagy ellensúlyozni próbálja a veszteségünket. Nem titkoljuk előtte, mi történt, és bízunk benne, hogy mire akkora lesz majd, hogy megértse, mi is kevesebb fájdalommal tudunk vele beszélni a testvéréről – fogalmazott Csordás Ákos

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu