Koncert
1 órája
ByeAlex nem hagyta szó nélkül szentandrási fellépését – videóval
Ismét nagy sikert aratott a sport- és vitaminnap, még ByeAlex sem hagyta szó nélkül, olyan jó volt!
Hatalmas sikert aratott a vízpart melletti sport- és vitaminnap, de most még egy extra jó hírünk van: ByeAlex annyira odáig volt a békészentandrási koncertért, hogy egy menő videót is megosztott róla!
Ez aztán tényleg bizonyítja, mennyire felejthetetlen élmény volt az esemény.
ByeAlex így nyilatkozott az eseményről
„Békésszentandrást is megtáncoltattuk! Nem is akárhogy!” – írta közösségi oldalán a zenész. A videó többet mond minden szónál.
