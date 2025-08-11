augusztus 11., hétfő

Koncert

1 órája

ByeAlex nem hagyta szó nélkül szentandrási fellépését – videóval

Ismét nagy sikert aratott a sport- és vitaminnap, még ByeAlex sem hagyta szó nélkül, olyan jó volt!

Beol.hu

Hatalmas sikert aratott a vízpart melletti sport- és vitaminnap, de most még egy extra jó hírünk van: ByeAlex annyira odáig volt a békészentandrási koncertért, hogy egy menő videót is megosztott róla! 

ByeAlex fellépett a vízpart melletti sport- és vitaminnapon. Fotó: ByeAlex/Facebook

Ez aztán tényleg bizonyítja, mennyire felejthetetlen élmény volt az esemény.

ByeAlex így nyilatkozott az eseményről 

 „Békésszentandrást is megtáncoltattuk! Nem is akárhogy!” – írta közösségi oldalán a zenész. A videó többet mond minden szónál. 

 

 

