ByeAlex nem hagyta szó nélkül szentandrási fellépését – videóval

Hatalmas sikert aratott a vízpart melletti sport- és vitaminnap, de most még egy extra jó hírünk van: ByeAlex annyira odáig volt a békészentandrási koncertért, hogy egy menő videót is megosztott róla!

ByeAlex fellépett a vízpart melletti sport- és vitaminnapon. Fotó: ByeAlex/Facebook

Ez aztán tényleg bizonyítja, mennyire felejthetetlen élmény volt az esemény.

ByeAlex így nyilatkozott az eseményről

„Békésszentandrást is megtáncoltattuk! Nem is akárhogy!” – írta közösségi oldalán a zenész. A videó többet mond minden szónál.