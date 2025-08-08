Megható szavakkal búcsúzott Korda György néhai feleségétől

91 éves korában elhunyt Kovács Ibolya, művésznevén Kovács Iby, a magyar operett színpad ikonikus alakja. A Budapesti Operettszínház közleménye szerint június 27-én érte a halál.

A Mezőkovácsházán született művésznő 1954-ben végzett a Színművészetin, majd az Operettszínház tagja lett. Szerepelt a Cigányszerelem, Riviéra, Hello, Dolly! darabokban, fellépett külföldön is, és olyan legendákkal játszott együtt, mint Latabár Kálmán és Honthy Hanna – írja a bors.hu.

Magánéletében két házassága volt: először Szabó Gyulával, majd Korda Györggyel, akivel bár csak rövid ideig éltek együtt, évtizedeken át barátok maradtak. Korda György kiemelte, hogy elképzelhetetlen humora mindig mosolyt csalt a környezetükben élők arcára.

A válásról így mesélt Korda György: