Kovács Iby

54 perce

Megható szavakkal búcsúzott Korda György néhai feleségétől

Címkék#Korda György#humora#Kovács Iby#búcsú#operett#megemlékezés

Korda György is megemlékezett néhai feleségéről.

Beol.hu
Megható szavakkal búcsúzott Korda György néhai feleségétől

Korda György és Kovács Iby

Forrás: bors.hu

91 éves korában elhunyt Kovács Ibolya, művésznevén Kovács Iby, a magyar operett színpad ikonikus alakja. A Budapesti Operettszínház közleménye szerint június 27-én érte a halál.

A Mezőkovácsházán született művésznő 1954-ben végzett a Színművészetin, majd az Operettszínház tagja lett. Szerepelt a Cigányszerelem, Riviéra, Hello, Dolly! darabokban, fellépett külföldön is, és olyan legendákkal játszott együtt, mint Latabár Kálmán és Honthy Hanna – írja a bors.hu.

Magánéletében két házassága volt: először Szabó Gyulával, majd Korda Györggyel, akivel bár csak rövid ideig éltek együtt, évtizedeken át barátok maradtak. Korda György kiemelte, hogy elképzelhetetlen humora mindig mosolyt csalt a környezetükben élők arcára.

A válásról így mesélt Korda György:

Felhívtam, hogy el kellene válnunk, erre csak annyit mondott: hova ez a nagy sietség? Jót nevettünk ezen. Mikor elmondtam, hogy újra megnősülnék, természetesen azonnal segített.

 

 

