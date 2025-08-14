augusztus 14., csütörtök

Rosszullét

1 órája

Egyben maradok – üzente a kórházból a rapper

Kórházból jelentkezett be az X-Faktor győztese, Alee. Infúzióval kezelték, de már jobban van, és ígéri, elmeséli, mi történt vele.

Beol.hu

Az X-Faktor korábbi győztese nemrég Instagram-történetében mutatta meg, hogy kórházi ellátásra szorult: a kevermesi származású rapper, Alee karjában infúzióval látható a felvételen. Később egy újabb bejegyzésben arról írt, hogy komoly rosszulléte miatt mentőt kellett hívnia, és több vizsgálaton is átesett. „Azt hittem, kajak elpatkolok, vagy leáll a szívem” – állt a sztoriban, de a rapper elmondása szerint most már jobban érzi magát, és megnyugtatta rajongóit, hogy nincs komolyabb baj. Hozzátette, hogy a későbbiekben hosszabban is beszámol majd az állapotáról, addig is azzal nyugtatta a rajongóit, hogy „egyben marad”.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
