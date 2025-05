Balázsék újra Csabára jönnek, már azt is tudjuk, mikor

Magyarország első számú rádiója, a Rádió 1 idén tavasszal is autóba ülteti a leghallgatottabb rádiós műsor sztárjait, kamionra pakolja a technikát, és újra nekivág az országnak! Május 19-től személyesen is találkozhatsz Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Ráskó Eszterrel. Minden délután 17 és 20 óra között élőben jelentkezik a leghallgatottabb rádiós trió, és ezúttal nemcsak a hangulat lesz az egekben, hanem a nyeremények is – olvasható a rádió honlapján. Balázsék hamarosan Békéscsabára is eljönnek.

Balázsék turnája Békéscsabára is megérkezik: mindhárom műsorvezető innen jelentkezik majd be.

Fotó: MW-archívum

Balázsék Békéscsabára érkeznek

A Rádió 1 Roadshow nemcsak élményekről szól, hanem értékes nyereményekről is! Minden helyszínen játékra invitálnak mindenkit, ahol a legügyesebbek és legszerencsésebbek hazavihetik a különleges ajándékcsomagokat.

A Rádió 1 Roadshow megállói:

Május 19. – Székesfehérvár, Palotai kapu tér

Május 20. – Békéscsaba, Andrássy út – Csaba Center

Május 21. – Nyíregyháza, Kossuth tér

Május 22. – Miskolc, Szent István tér

Május 23. – Eger, Dobó István tér

Legutóbb a nyolctagú stáb mindegyik tagja csabai kolbászt és kötözött sonkát kapott húsvétra.

A csapat 2024-ben is országjárásra indult.