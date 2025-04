Egy szál pendelyben közölte Varga Viktor, hogy mire készül húsvétkor

– Ahogy a mellékelt ábra mutatja, én már készülök a nagy balatoni csobbanásra Badacsonytomajban, ahol minden nőt, aki eljön, meg fogok locsolni, valami rendhagyó módon – mondta el Varga Viktor az Instagramra feltöltött videójában. – Ezentúl egyébként még egy hatalmas rekordkísérlet is lesz, valami olyannal, ami helyi, és óriási. Ja, és játszani is fogok. 21-én, már 14 órától ott leszek veletek és este pedig 4 óra fele koncertet is adok, úgyhogy mindenképp gyertek el Badacsonytomajba, április 20-án és 21-én!

Varga Viktor Badacsonytomajban csobban egyet. Fotó: Instagram/Varga Viktor

Varga Viktor Badacsonytomajban csobban egyet

Az ingyenes programon nem csak Varga Viktor koncert lesz, hanem húsvéti tojáskeresés, mézeskalács-írókázás, locsolóbemutató és természetesen csobbanás is a Balaton vizébe.

Legutóbb az énekes visszavonulót fújt és azt is elárulta, hogy miket tervez erre az évre.