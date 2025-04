Így néz ki a tíz éve elhunyt magyar sztár sírja – videóval

Tíz éve, 2015-ben hunyt el Uhrin Benedek, a gyomaendrődi születésű táncdalénekes, aki különös személyiségével és sajátos stílusával vált ismertté a magyar könnyűzenei életben. 93 éves korában, hosszú betegeskedés után távozott az élők sorából. ​

Uhrin Benedek fia mellett nyugszik: Gyomaendrődön pihentek meg. Fotó: Dinya Magdolna

A málenkij robotot is megjárta

Uhrin Benedek a második világháború után a málenkij robotot is megjárta. 1953-ban nősült, 1957-ben született fia, Attila. Feleségétől 1969-ben vált el. 1951-től 31 éven keresztül dolgozott a Magyar Optikai Művekben először segédmunkásként, majd raktárvezetőként, utána 1982-ben nyugdíjba vonult. Először a Zenit TV-n tűnt fel, 2000 januárjában. 2004-ben az ATV Humorbajnokságára nevezett be, ahol előkelő helyezést ért el. Többször is fellépett a Sziget Fesztiválon.

Legismertebb számai:

Kispatak,

Rebeka,

Szívem,

Csúcsforgalomban,

Gyönyörű lány.

Hajdú Péter fizette ki Uhrin Benedek temetését

Uhrin Benedek rokkantnyugdíjas fiának nem volt arra pénze, hogy kifizesse édesapja temetését, ahogy az a TV2 korabeli videójából kiderül: Hajdú Péter segített neki. Mint Hajdú Péter elmesélte, szíven ütötte, hogy a sztár fia nem tudja állni a költségeket. Ahogy a Borsnak Uhrin Attila 2015-ben nyilatkozta:

harmincan vol­tunk a szertartáson, és nagy megnyugvás, hogy sikerült tisztességgel eltemetnem. Köszönöm mindenkinek a segítséget.

Fiával közös sírban fekszik

Uhrin Benedek az endrődi katolikus temetőben nyugszik – itt lelt végső nyugalmat. Fiát is mellé temették el, közös sírjuk felett friss szellő lengett, miközben meglátogattuk. Koszorúk és mécsesek is láthatóak ma is a sírján.

Uhrin Benedek a Szigeten