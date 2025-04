Ép ésszel felfoghatatlan rekordkísérletre készül Popey - videóval

Nyakas pasi ez a Sinka Popey Zsolt, aki jó erős nyakizmokkal és kivételesen erős fogsorral rendelkezik. Korábban már elárulta nekünk, kitalálta egy újabb rekordkísérlet részleteit. Mi, akik már láttuk erejét Zsoltnak, akkor se akartunk hinni a szemünknek. Mindannyiszor, ha ráharap a kötélre, majd megfeszíti az összes létező izmát, ép ésszel felfoghatatlan, amit azután produkál.

Popey, az orosházi erős ember Mezőtúron bemelegített. Fotó: Facebook

Popey fogai közé bármi beakad

Ám a szemünknek hinnünk kell – így voltak ezzel a hétvégén a mezőtúriak is. Ott volt nyilvános edzés, ahol mi más – hát persze, hogy kamionhúzás volt a program. Fogával elhúzta a 16 ezer 340 kilogrammos monstrumot Sinka Zsolt, bemelegített a nyári rekordkísérletre.

Popey június 28-án Mezőtúron hat, egymás után kötött kamiont elhúz foggal, összesen, majd 120 tonnát és 130 méteres hosszt megmozdítva. Ez lesz pályafutásának utolsó nagy rekordkísérlete – de egyben az egyik leglátványosabb is.

Rekordkísérlet, Mezőtúr, hajrá!

A hétvégi nyilatkozatában azt is elmondta a rekorder, legközelebbi szabadedzésén már két kamiont is elhúz a fogaival Mezőtúr főterén.Az Orosházán élő és dolgozó Sinka Popey Zsolt nevéhez, fogsorához 64 világ-, 5 Guinness- és 49 magyar rekord kapcsolódik. Eddig nem jelentett számára akadályt semmi, ami a fogai közé akadt (dottó gyerekekkel, erőgép, tank, tűzoltóautó, 172 tonnás daru, vagy a 172 tonnás Boeing 787-es repülő) azt elhúzta. És ezt tette a menyasszonyával is a templomi esküvőjükre tartva.