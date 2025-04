Dénes Dávidot kifaggatták szülővárosában a rajongói, mindenről is mesélt a tetovált rocker

Dénes Dávid mesélt, sztorizott, rengeteg újdonságot elárult hallgatóságának pénteken este, nem létezett tabutéma. A TV2 Megasztár zenei tehetségkutatóján feltűnt orosházi rocker szülővárosában Orosházától az Aréna színpadáig című pódiumbeszélgetésen hagyta magát kifaggatni, közönsége pedig imádta ezért. Indításként nem titkolta, a locsolkodást szeretné megúszni, időben lelép Orosházáról...

Dénes Dávid rajongóival Orosházán, természetesen a közös fotók sem maradhattak el a Megasztár rockerével. Fotó: Nagy Kristóf

Megasztár: a rockert barátai, rajongói várták

Betkó Tamás Dávid újságíró a zenei életben való szárnypróbálgatásairól kérdezte először, Dénes Dávid pedig visszatekintett fiatalkoráig, amikortól ,,ordibálgatni kezdett”, majd énektanárhoz is járt, kipróbálta magát számos műfajban.

– Rájöttem arra, amiben jól érzem magam, az valószínűleg jó is lesz. Barátaimtól kaptam visszajelzéseket, itt vannak ők most is, akik részesei voltak az első projektjeimnek – mosolygott ki a hallgatóság soraiban ülőkre. A Megasztár műsoraiban látott produkcióira kapta a legtöbb visszajelzést, ám ott csupán 70 százalékosan volt önazonos, harcolt dalok ellen, megküzdött helyzetekkel. Elvárásként annyit tűzött maga elé: élvezze, amit csinál.

A Megasztár orosházi rockere hazatért, sokat mesélt, nem volt tabutéma. Fotó: Nagy Kristóf

A TV2 Megasztár tehetségkutató megadta számára azt a platformot, amin keresztül megismerték őt és annak a zenei műfajnak a könnyedebb változatát, amit színpadra vitt hétről hétre.

Dénes Dávid elárulta, mikor, hol koncertezik

Dávid elmesélte, mit adott számára a műsor, milyen intenzíven élte meg az akkori mindennapokat, milyen volt a felkészülés dinamikája, majd jött a gyászfolyamat, a kiesés...

Azután radikális változás nem történt körülöttem, visszaálltam a megszokott életembe. Jó arcok állítanak meg az utcán, jó érzés reagálni ezekre a helyzetekre

– fűzte hozzá.

A rocker koncertjére készül, elárulta, hol. Fotó: Nagy Kristóf

Dávid beszélt útkereséséről; eddigi zenei pályafutásának egy-egy emlékezetes fellépéséről (Akvarium Klub, Aréna); jó zenészekből alakuló zenekaráról (a név még titok); azokról, akik az ő zenéjét hallgatják; megalkuvások és elvárások nélküli alkotói hozzáállásáról; a külföldi zenei piacon való megjelenés lehetőségéről; dalszövegeinek a témáiról, arról, hogy angolul, vagy magyarul könnyebb zenét írni; mennyire csapatjátékos; megingott-e valamikor, hogy jó úton jár; milyen előadók, zenekarok inspirálják itthon és külföldön; mit tart jó zenének. S hogy milyen nála az alkotói folyamat? Izgalmasan rövid – árulta el Dávid és megörvendeztette hallgatóságát a jó hírrel, hogy nyáron megjelenik első, magyar nyelvű dala is. A közelben pedig koncertje is lesz: Algyőn, április 26-án!