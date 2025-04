Életem legrosszabb balesete – Kempf Zozo őszintén beszélt a történtekről

Szeptember elején kiment egy kis versenyre Svájcba, ahol rosszabbul teljesített a megszokottnál. Úgy gondolta, hogy 2 hét múlva az Eb-n, amit szintén Svájcban tartottak, majd bizonyít. Az Európa-bajnokságon jól ment a gyakorlás, és jól sikerült az első kör, ahogy a második is, amiben még rápakolt. Tudta, hogy az utolsó két másodpercbe nem fog beleférni még egy trükk, ezért negyedíven megfordult, és innentől már csak az alapján tudta felidézni a történteket, amit neki is elmondtak, mert már nem emlékszik semmire. A klasszis versenyző három méter magasból, megfordulásból betonra érkezett fejjel. A hátsó kerék megakadt, olyan volt, mintha a bringát kirántották volna alóla. Sisak és védőfelszerelés volt rajta, mégis arccal a betonra esett, elájult, és mentő szállította az intenzívre. 5 nap teljesen kimaradt, így erről az időszakról tényleg csak azt tudja elmondani, amit ő is hallott másoktól. Svájcban nem műtötték, összevarrták a sebeket, pár nap után hazareptették, és a János kórházba vitték.

A balesetben

homlokcsonttörést szenvedett, olyan ütést kapott, hogy ez a testrésze be is horpadt.

Sérült az agylebeny.

Arccsonttörést szenvedett, az idegek is sérültek.

Az orra is kiment a helyéből, de nem tört el, ahogy az állkapocs is kiment a helyéből.

Az ütés hatására keletkezett egy ödéma.

Svájcban azt mondták, lehet, hogy hónapokba fog telni, amíg fel fog tudni venni egy pólót önállóan. Szerencsére ezt megcáfolta, és egész hamar fel tudott állni, és reagálni.

Svájcban kezdődött a kezelés

Svájcban nem az ödémát vették figyelembe, hanem az agylebenysérülést, és így a kognitív funkciók visszaállítására törekedtek, vagyis, hogy beszélni tudjon és a memóriája működjön.

Budapesten, a János kórházban megműtötték a csontokat. Kempf Zozo elmondta, az intézményben nagyon rendesek, segítőkészek és informatívak voltak. A sebet felnyitották, a csontokat helyrerakták, lemezt helyeztek be. Zozo ezután a budakeszi rehabilitációs intézetbe került, ahol szintén nagyon pozitívak és segítőkészek voltak az ott eltöltött több hónap alatt. A versenyző szólt arról, hogy Gyula polgármestere, dr. Görgényi Ernő is segített, a versenyző ország egyik legjobb szemészéhez került, aki szintén gyulai kötődésű. Zozo az ödéma természetes úton való felszívódását választotta, de az elég makacsnak bizonyult, ami azt eredményezte, hogy mivel az ödéma nyomta a látóideget, a jobb szemére nem látott rendesen, és teljesen még nem állt helyre erre a szemére a látása.