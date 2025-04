A Netflixet is letarolta a Hunyadi, rögtön megszerezte az első helyet

A kecskeméti származású Bán Mór regénysorozata nyomán készült tízrészes széria Hunyadi János legendás életét és küzdelmeit kelti életre a képernyőn. A Hunyadi idehaza hatalmas népszerűségnek örvend: egy-egy epizódot 800 ezer és egymillió között követtek hétről hétre. Azok számára pedig, akik valamilyen okból lemaradtak volna, jó hír, hogy a teljes sorozat immáron elérhető a Netflixen is, 16-os korhatár-besorolással, magyar nyelven, valamint magyar és angol felirattal. A legnézettebb sorozat jelenleg.

A Hunyadi már a Netflixen is elérhető. Fotó: CSABA AKNAY / Forrás: HUNYADI produkció

A Hunyadi lovas jeleneteit bugaci mesterek vitték vászonra

A grandiózus, nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi-sorozat több mint hatszáz színész és kaszkadőr közreműködésével valósult meg, és korábban már nagy sikert aratott a cannes-i televíziós fesztiválon is. A látványos lovas jelenetek mögött komoly szakmai munka áll, Juhász László, a Juhász Team vezetője nemrégiben elárulta, hogy a bugaci fogathajtó világbajnok és fia, ifjabb Juhász László biztosították a speciálisan kiképzett lovakat, a kaszkadőröket, valamint a szükséges kellékeket is. A forgatás közel kétszáz napon át zajlott, több mint száz ló és mintegy százötven stábtag részvételével.

Elérhető a rendezői változat

A Hunyadi sorozatban a magyar színészek mellett számos külföldi szereplő is feltűnik, és a Netflixen most már a rendezői változat is elérhető. Ebben a verzióban a karakterek az eredeti, a szerepükhöz illő nyelven szólalnak meg, így a sorozat még hitelesebb élményt nyújt a nézőknek. A nemzetközi platformon Rise of the Raven címmel futó sorozat gyorsan népszerűvé vált, és máris bekerült a Netflix Top 5 legnézettebb produkciója közé, számolt be róla az Origo.

Hunyadi - A holló felemelkedése

Új könyv jelent meg a napokban, melyet a Hunyadi forgatókönyve alapján írtak. Hunyadi-sorozat forgatókönyv-írásában is részt vett Bán Mór, akkor a 13 kötetet rövidítették le a sorozat 10 részére. Most pedig a lerövidített forgatókönyvből készült el az új kötet, Hunyadi - A holló felemelkedése címen fut.

Kevés kortárs magyar könyvsorozat mondhatja el magáról, hogy hosszú éveken át stabilan uralja az eladási listákat, miközben újra tömegeket vonz a történelmi regények világába. Bán Mór Hunyadi-sorozata azonban épp ezt vitte véghez: újraélesztette a magyar múlt iránti lelkesedést, és a történelmi regény műfaját korábban nem látott népszerűségi csúcsra emelte.