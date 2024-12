Nekem ő a Megasztár – ölelte meg Dénes Dávidot a Megasztár 4. élő show-jának sztárvendége, Desmond Child, akinek egyik világhírű slágerét úgy énekelte el az orosházi rocker, hogy attól mindenki libabőrözött. Tuti, hogy a Megasztár zsűrijében ezen az estén helyet foglaló producer is ezt érezhette, miközben Ricky Martin slágerével szántotta fel a Megasztár színpadát Dénes Dávid.

A Megasztár zsűrijében vendégeskedett Desmond Child (jobbról), ő Dávidnak szurkolt, számára ő a Megasztár. Forrás: TV2

Mindig érzésből énekel Dávid

A sláger hallatán és Dávid zakóledobó pillanatai után nagy tapssal jutalmazta a produkciót. A show végén pedig szomorúan nyugtázta a sztárvendég, hogy kedvence nem lesz ott a fináléban.

– Előfordul, hogy a legnagyobb sztárok nem jutnak a döntőbe (példának hozta az American Idol műsort). De talán néha jobb is – reagált a történtekre. Lássuk miért is fogalmazott így a producer, zeneszerző. – Lekerült rólad az óriási nyomás, közben mindenki megismert – fordult Dávidhoz, aki egyetértően bólogatott és megjegyezte, legalább lesz ideje befejezni az albumát.

Dénes Dávid karrierje beindulhat győzelem nélkül is. Fotó: TV2

– Helyes, így kell tenned! – biztatta az orosházi énekest Desmond. S hogy lehet-e Dénes Dávidból nemzetközi sztár? Akár az USA-ban?

– Igen, viszem magammal! Dávid fantasztikus, a világ minden sikerét megérdemli – válaszolt a kérdésére a zeneszerző, majd sok sikert kívánt Dénes Dávidnak az albumához, útravalóul pedig ezt az ajánlást tette: – És ne feledd: mindig érzésből énekelj, ne azért, mert ez a munkád! S akármikor kapcsolatba szeretnél kerülni velem, tudod, hol érsz el!

A Megasztár sztárvendége büszke a magyar gyökereire

Vastag Csaba a zeneszerzővel való találkozásáról is beszámolt a nézőknek a show szünetében. Desmond Child pedig elárulta: magyar származású, édesanyja is dalszerző volt, magyar gyökereire büszke és ennek is köszönhető, hogy megküzdhetett sikeres karrierjéért. A két zenész között a kapcsolat élő, a zeneszerző ezért is fogadta szívesen a felkérést a a Megasztárba. Amikor meghallotta az énekverseny előadóitól világhírű dalait, elégedett volt a végeredménnyel: mert minden versenyző belecsempészte saját lelkét a dalokba.