– Számomra nagyon jó élmény a Megasztár, és most is figyelem az adásokat. Szerintem egy igényes és igényesen megvalósított formátumról van szó – emelte ki Tóth Ádám. – 2010-ben, amikor mi is versenyeztünk, a tehetségkutatók a fénykorukat élték, és a mezőny is nagyon erősnek számított. Abban az évadban olyan, később jelentős karriert befutott előadók szerepeltek, mint Kállay-Saunders András, Kökény Attila vagy a verseny akkori győztese, Tolvai Reni. Itt zenéltünk mi is a fiukkal, és bár csak később tudatosult bennem, de ez a szereplés volt a későbbi életem egyik origója. A műsor akkori producerével Illés Gabival összefutunk néha, és többször beszéltünk arról, hogy milyen erős volt az akkori mezőny, kifejezetten sokan megmaradtak az énekesi, zenészi pályán.

Tóth Ádám szívesen emlékszik vissza a megasztáros szereplésére.

A Megasztár meghatározó időszak volt

Ádám elárulta, hogy természetesen ők is beköltöztek a Megaházba az 5. szériában, hiszen a próbákra nem is tudtak volna feljárni napi rendszerességgel Gyuláról.

– Bár az élőshow-ban nem jutottunk igazán sokáig, de mégis meghatározó időszak volt. Zenekarként kevesebb időnk volt felkészülni, hiszen a kapott dalt át kellett formálnunk, dalszerzéssel is kellett foglalkoznunk, hogy magunkra formálhassunk egy-egy dalt – fogalmazott.

Koktélt is neveztek el a zenekarról

A tehetségkutatók akkori népszerűségével kapcsolatban Ádám egy példát is mondott.

Gyulán, a Budrióban egy presszókocsmában akkoriban az együttes nevéről elnevezett Adam’s Comedy koktélt lehetett inni, az adások alatt pedig nagyon sokan figyelték a műsort, és szurkoltak nekünk a helyszínen. Amikor hazajöttünk telt házas bulit tartottunk a kocsmában.

Sokat cikkeztek róla

Ádám számára azért is volt érdekes ez az időszak, mert összejött egyik megasztáros társával, Lakatos Yvettel, amiről a bulvárlapok is sokat cikkeztek.

– Bevallom őszintén, nem igazán foglalkoztatott mindez. Nem vagyok és nem is voltam ilyen szempontból sztáralkat. Jól megvoltunk Yvettel, de a műsor után ő visszaköltözött Pécelre, én pedig Gyulára, és nagy távolság miatt végül nem folytattuk a kapcsolatunkat – idézte fel a történteket.