Dénes Dávid széles mosolya a Megasztár múlt vasárnap esti fordulójában elárulta, nagyon boldog. Követőinek, szavazóinak a közösségi felületeken köszönte meg, hogy hozzásegítik őt ahhoz, hogy hétről hétre megmutasson magából valami mást. Ahogy telik az idő, egyre több kulisszatitkot árulnak el a produkció készítői. Láthatják a nézők, ahogy percek leforgása alatt képesek a színpadon varázslatos világot megjeleníteni. Rengetegen dolgoznak a látvány, a show sikeréért.

Dénes Dávid, az orosháziak megasztárosa negyedik élő show-jára készül. Fotó: TV2

Kukkants be a Megasztár kulisszái mögé!

Miközben két produkció között bejátszanak egy-egy kisfilmet – például az orosháziak kedvencéről, Dénes Dávidról, arról, hogyan készül két adás között a fellépéseire – hozzáértő kezek kicserélik a díszletelemeket és az énekes is beáll az új dalhoz. És mindezt 1,5 perc alatt. Ahogy azt is láthatták a tévénézők, milyen előzmények után érkezik Magyarországra a szupersztár, a világsztárok zeneszerzője, aki maga is segíti a ,,kiscsillagokat” a Megasztárban. S hogy miként?

Hatodik zsűritagként foglal majd helyet a világhírű dalszerző-producer, Desmond Child. A hat versenyben lévő énekes, így az orosházi rocker, Dénes Dávid is két-két dallal lép majd színpadra vasárnap. Az egyik a sztárvendég szerzeménye lesz. Desmond Child olyan világsztároknak írta ezeket a dalokat, mint Bon Jovi, vagy éppen Ricky Martin – közölte a TV2. Vastag Csaba annyit még elárult: amiket elénekelnek majd vasárnap a döntősök, azok brutál nehéz dalok.