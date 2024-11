A Sztárban Sztár leszek! csabai felfedezettjét igazából nem lepte meg Dénes Dávid szereplése. Molnár Sanyi elmondta, ugyan teljesen más a koncepciója a Megasztárnak, mint amiben anno ő szerepelt, azonban az rögtön kiütközött, hogy az orosházi énekes egy nagyon is megjegyezhető személyiség, Dávid ugyanis abszolút kitűnik a tömegből.

Molnár Sanyi (balról) úgy látja, hogy a Megasztár tetovált rockere, Dénes Dávid mindenképpen egy üde színfolt. Fotók: TV2



– Vannak bizonyos személyiségjegyei a popszakmában szereplőknek és szerintem Dávid nagyon jó vonalon indult el ezzel a pop-rock jellegű, laza stílusssal, a tetoválásaira pedig mindenki rögtön felfigyelt – fogalmazott.

Hozzátette, már az elején sejtette, hogy jó énekhangja lesz Dávidnak, ezt szerinte a beszédjén is lehetett hallani, amikor pedig a színpadra lépett, akkor rögtön be is bizonyosodott. Megjegyezte, hogy Dávid szuperül végigcsinálta a válogatót is, ami azonnal egy wow-faktort jelentett Sanyi számára, ugyanakkor a zsűri is megerősítette, hogy a viharsarki énekes teljesen más, mint az átlag és kifejezetten ilyen stílusú tehetségek kellenek a Megasztárba.

Dénes Dávid akár a végső győzelemre is esélyes lehet a Megasztárban?

Molnár Sanyi úgy látja, hogy Dénes Dávid mindenképpen egy üde színfolt, Magyarországon pedig egyre inkább keresik a hozzá hasonló erős egyéniségeket, akik karakteresek. Olyanokat, akik nem tucat hanggal rendelkeznek és a rádióban is bármikor felismerik a hallgatók.

– Szerintem biztos be fog futni a srác, én mindenesetre nagyon szurkolok neki, és egyébként pedig bármikor szívesen énekelnék vele egy duettet, ha ő is nyitott lenne rá – zárta gondolatait Sanyi.