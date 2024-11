Az orosházi megasztáros előhúzná a váratlant!

Az orosházi fiatalember elárulta a műsorban: csinálna már valami mást is. Előhúzna pár váratlant! Erre a kijelentésére felkapták a fejüket a műsorvezetők, Ördög Nóra és Till Attila is – kíváncsian várják! Ahogy sokan mások is: Dénes Dávidot tehát a következő vasárnap este is láthatjuk majd a Megasztár 7 harmadik élő show-jában, ahol valami váratlanra készül.