A Main One Studio egy zenei sziget Orosházán, vezetője Tóth B. Richárd, aki maga is zenél, csapatával (Horváth Bence, Szabó Tamás, Kristóf Csaba) videoklipeket is készítenek. Csoda-e, hogy egyszer megérkezett hozzájuk Dénes Dávid is. Azóta tart ez a barátság, segítik, követik egymás projektjeit, most pedig egy emberként szurkolnak Dávidért.

Dávid a barátaival egy nyolc évvel ezelőtti videóklipben

Borbélyként dolgozik a fővárosban

– Mindössze 4 éve zenélek aktívan, énekléssel 2 éve foglalkozok. Legjobb barátommal közösen van egy kétszemélyes bandánk, de még nem volt egyetlen fellépésünk sem – árulta el a Délmagyarországnak az orosházi tehetség, aki két évig szociológia szakra járt a szegedi egyetemen. A 27 éves fiatalember főállásban borbélyként dolgozik, ebben a szakmában helyezkedett el, miután a fővárosba költözött.

Sztárok a zsűriben

A Megasztár vasárnap este az újabb élő show-val folytatódik. A zsűriben olyan sztárok foglalnak helyet, mint Rúzsa Magdi, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabi. Új szavazási rendszer debütál a következő adásban. A második élő show végére már csak 8 versenyző marad a színpadon.