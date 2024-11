– Szívesen húznék egy váratlant – Így fogalmazott a Megasztár második élő show-jában a vagány, extrém megjelenésű orosházi énekes. De mit jelent ez? Megkérdeztük Dávidtól.

A Megasztár orosházi énekese vajon milyen produkcióval áll színpadra a közönség, a zsűri elé? Fotó: Szabolcs László/MW

– A vasárnapi harmadik élő show kapcsán csak annyit árulhatok el, hogy végre mutathatok valami mást, valami tőlem nem megszokottat. Érzelmesebb, mélyebb dolog lesz. Sokrétűbb és sokoldalúbb előadónak tartom magamat, mint aminek elsőre tűnhetek. Ahogy telik az idő a Megasztárban, meg is mutatkozik ez. A versenyben arra törekszem, hogy hétről hétre ezt a sokszínűséget a színpadon is átadhassam. Az újabb lehetőség pedig a szavazókon, a zsűrin is múlik – nyilatkozta az énekes.

Szülei is ott leszek vasárnap este a Megasztár nézőterén

Számíthat a rajongóira Dávid, ahogy a szüleire is. Tőlük megtudtuk, vasárnap utaznak Budapestre, ott lesznek fiuk közelében, a stúdióban szorítanak az énekesért, a produkciójáért, a továbbjutásáért.

Videóban üzentek orosházi barátai

Orosházi barátai pedig a Main One Studióból küldtek videós üzenetet cimborájuknak. Szavazásra biztatnak mindenkit, hogy a tehetséges énekest a döntőben láthassák.