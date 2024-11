Siker 20 perce

Kempf Zozo gyógyulása közben is a TOP 3-ba került

Két kategóriában is a TOP 3-ba került a gyulai Kempf Zozo a Creator Awards idei szavazásán – erről maga a klasszis freestyle BMX-versenyző, az Exatlon és több tévéműsor szereplője számolt be Facebook-történetében. Kempf Zozo a From social to TV, illetve Lifestyle man kategóriában van ott a legjobbak között.

A Lifestyle man kategóriában olyan férfi tartalomgyártót ismernek el, aki változatos témakörökben – legyen az divat, szépségápolás, gasztronómia, vagy bármely más, számára kedvelt tevékenység – oszt meg értékes és releváns tartalmakat a mindennapokban. Ez az egyik kategória az egyik, amiben Kempf Zozo a legjobbak között van. Kempf Zozo újabb fontos sikert ért el, rehabilitációja alatt is. Fotó: MW-archív Kempf Zozo: közösségi médiából a tévébe A From social to TV kategóriában pedig olyan tartalomgyártót, aki a social médiában szerzett népszerűsége révén a lineáris médiában is meghatározó szereplővé vált, és sikeresen átlépte a digitális platformok és a hagyományos média közötti határokat. A klasszis gyulai kerékpáros a svájci BMX freestyle Európa-bajnokságon szenvedett súlyos arcsérülést, több helyen arccsonttörést, amikor tökéletes gyakorlat befejezése után egy visszafordulásból balszerencsésen ért talajt. Ezért tölti jelenleg a rehabilitációját.