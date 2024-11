A Megasztár tehetségkutató műsor vasárnap este negyed nyolctól már az élő show-val jelentkezik, ahol az orosházi énekesnek is szurkolhatunk, Dénes Dávidnak. Részéről is nagyon nagy a várakozás.

Az orosházi megasztáros, Dénes Dávid ígéri: végignyomja. Fotó: TV2

Jó produkcióval jutott be a döntőbe – nyilatkozta a nagy nap előtt. Arról is beszélt, a Borsnak, hogy az előválogató volt számára a nagy kedvenc. Dávid a folytatásban megfontoltan készül, így választ dalt is, mert ahogy nyilatkozta, meg kell érkeznie.

Dénes Dávid megszerette a nyüzsgést

Elárulta, az elején a Megasztár annyit jelentett számára, hogy kipróbál valamit, amit még nem csinált.

Megnézzük, hogyan navigálok ide ilyen vizeken, illetve nyilván ez egy nagyon jó lehetőség, ha eljutok egy bizonyos szintig, vagy akár a végéig. Közben megszerettem a folyamatot, a nyüzsgését, a hajtást is.

– Valójában mindig tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Úgyhogy nem igazán hagyok magamnak más opciót, akár a Megasztáron keresztül valósul ez meg, akár máson, de remélhetőleg itt ez végig lesz nyomva.