Hégelyné Győrfi Ilona programigazgató hangsúlyozta, Miskovits Marci és csapata nemcsak zenével szórakoztatják a közönséget, hanem a fesztivál hangulatát és legizgalmasabb pillanatait is megörökítik, hiszen forgatnak is a rendezvény alatt.

Miskovits Marcival már a korábbi években is találkozhattunk a Csabai Kolbászfesztiválon.

Fotó: Illusztrácó: MW-archív

Miskovits Marci humoros és közvetlen

– A K-OSZ Disco fellépése hatalmas buli lesz a fesztiválon, hiszen ők a legújabb zenei trendeket hozzák el, modern köntösbe bújtatva a klasszikus discohangulatot – hangsúlyozta a programigazgató. – Marci humorával és közvetlen stílusával pedig nemcsak a színpadon teremt fantasztikus hangulatot, hanem csapata tagjaival a közösségi média platformjain is eljuttatja az esemény legjobb pillanatait a szélesebb közönséghez.

A K-OSZ Disco a Csabai Kolbászfesztivál hivatalos online média házigazdájaként forgat a helyszínen, a CsabaParkban, így a közönség nemcsak a koncerteket, hanem a kulisszák mögötti pillanatokat is láthatja majd. Miskovits Marci korábban is itt volt már a kolbászfesztiválon, erről több videó is látható a TikTok oldalán.