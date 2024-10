A 26 éves Fluky Dave, aki civilben ételfutár, a szüleivel él és egy ideje már influenszerkedik, meghökkentő megjelenésével, viselkedésével hívta fel magára a tévénézők figyelmét.

Szerkesztőségünkben járt Fluky Dave, az egykor félős srác védjegyévé vált az asztalon táncolás. Fotó: Bencsik Ádám

– Podcasteket gyártok, sok követőm, saját csatornám van régóta, minden téma érdekel. Úgy érzem, eredeti egyéniség vagyok, ezért is indultam a Sztárban sztár leszek-ben, az X-Faktorban és a Megasztárban is. Mindenütt hoztam a szórakoztató formám, igazi showmanként robbantam be a köztudatba, mondhatni, belecsaptam a lecsóba. Tisztában vagyok azzal, hogy nincs karakteres hangom, ezért viszem inkább a műsort, a show-t – sorolta Dávid, aki elmondása szerint már az iskolában is szívesen produkálta magát.

Legutóbbi fellépése után kapott hideget, meleget, a napokban még meg is fenyegették.

– A sztárság bántással is jár, de nem veszem magamra. A dicséretet élvezem, a kritikát elengedem. Aki fenyeget, az csak szájhős, akit kinevetek. A magánéletemet védem, a családom amúgy sem igazán támogatja az elképzeléseimet. Ha még a kommenteket is látnák, amik rám zúdulnak, kitérnének a hitükből. Előbb-utóbb majd biztosan elfogadják, hogy a média az én utam, a sorsomat én magam alakítom. A szórakoztatás fontos, mert a munkahelyén mindenki csak felidegesíti magát. Este a tévé előtt le kell lazulni – tette hozzá.

Elmondta, a legeslegjobb élménye a megasztáros szereplése volt, mert találkozhatott a zsűritagokkal, sőt, produkciója alatt a még a közönsége is táncra perdült.

Fluky Dave fő példaképe Győzike volt

– Műsorvezetőnek készülök, szívesen aratnék sikert egy vetélkedővel. A legfőbb ihletőm Győzike volt: ha ő bekerült a tévéműsorokba, nekem is van esélyem. Mostanában már inkább Pápai Joci, Majka, Valkusz Milán és Marics Peti személyisége fog meg – részletezte Szabolcsi Dávid, aki szerint a róla szóló sok paródia is csak őt népszerűsíti.

– A nők is megrohantak, de már a hanglejtésükből kiszűröm, hogy én, vagy csak a körülöttem lévő felhajtás érdekli őket. Szingliként adom alájuk a lovat, szívesen találkozok velük, kapóra jött a népszerűség a csajozás szempontjából is. Komolyan persze csak azt veszem, aki engem is komolyan vesz – összegezte, aláhúzva, nem örök csapodár, kapcsolatban hűséges és gavallér típus.