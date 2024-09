– Sok apróbb településre is el tudtuk vinni a Ketten az úton turnét. Előfordult, hogy a délutáni órákban, a legnagyobb kánikulában kezdtünk, a vendégek pedig fittyet hányva a perzselő napsütésre, kortól és nemtől függetlenül végig táncoltak, tapsoltak, mosolyogtak. Apróság, viszont számunkra hatalmas megtiszteltetés és öröm, hálásak vagyunk az ilyen őszinte pillanatokért – mondta el Nédó Géza, a Supamono együttes zenei producere és frontembere.

Sok településre eljutott a Supamono

A Supamono lendülete kitart

Az ősz beköszöntével sem pihennek, az együttes lendülete kitart. A turné az évszak végéig zakatol, november 30-án zárják az évet Békéscsabán a Magyar Pünkösdi Egyház Teljes Evangéliumi Gyülekezeti termében.

– Nagyon készülünk november 30-ai turnézáró alkalomra, ahová sok érdeklődőt várunk – folytatta Sajti Anita, a Supamono énekesnője. Hozzátette, az ominózus műsor több szempontból is kiemelkedő lesz; másnap, december 1-jén ünnepli Géza a születésnapját, emellett néhány nagyon régen játszott Supamono-dalt is elővesznek, sőt lesz olyan is, mely az eddigi, hatéves zenei formációjuk egyetlen fellépésén sem hangzott el.

– Mindezeken kívül előrukkolunk még egy meglepetéssel; hogy pontosan mivel, az majd ott helyben, november 30-án derül ki a békéscsabai Berényi út 25. szám alatt – tette hozzá Sajti Anita.