A Lobó-Szalóky Lázár vezette Dirty Slippers az énekes elmondása alapján mindig is külön utakon járt, nem kívánt semmilyen utánzat lenni. Debütáló, USA-ban készült lemezük punk-rock daloktól volt hangos, a Múzsán, 2015-ben már megjelentek az akusztikus gitárok, majd a 2018-as Kitűzöm a zászlót lemezen, az akkori szerző társak, mint Bodrogközy Rita, Felföldi Zsolt, vagy a Pasztellkék című merőben újító dalon, a szintén Békésből származó SzabóZé terelte a produkciót némileg az elektronikus zene felé.

A Dirty Slippers az idei turnén, Balatonföldváron. Fotó: Csete Zsolt

Számtalan európai koncerten bizonyított a Dirty Slippers

Az elmúlt tizenöt évben számtalan európai koncerten bizonyított a csapat, felléptek már Hamburgban, Berlinben, Bécsben és nagy romániai fesztiválokra is bejutottak, mint az Arad Open Air, ahol világsztárok előtt léphettek a nagyszínpadra.

A covid alatt Lázár egy házi stúdióvá alakította az egykori gyermekszobáját, majd a sajtóból az is kiderült, hogy új felállással tér vissza a színpadra, s a zenekar Gyuláról, Budapestre teszi át a bázisát. Felgyorsultak az események, újraindult a nagy népszerűségnek örvendő Suliturné (amelyre idén megkapták a Magyar Rekord-díjat), továbbá két alkalommal is stúdiózhattak a világhírű Abbey Road stúdióban, ahol elkészült az első angol nyelvű album.

Bebi, Lázár és George az Abbey Roadon. Fotó: Mike Banks

A régi producer-mentor, George Shilling biztos kezekkel irányította a Dirty Slippers-t, akik az első angol nyelvű szerzemény, az „Honest kid” megjelenése után már pár héttel Guildfordban, a második, a „Wide Open” megjelenése után már Londonban is koncerteztek. Nem meglepő, hogy a tudatos munkának és építkezésnek kézzel fogható eredménye is lett: szerződtette Lázárékat a Reaction Management Glasgow, akinek szervezésében a Dirty Slippers november végén első angliai turnéját valósíthatja meg.

Komoly érdeklődés a produkció iránt

Hogy meddig sikerül eljutnia a zenekarnak, az még nem látható, de mindenesetre komoly dolgok bizonyítják a produkció iránti érdeklődést: írt róluk a London Daily News, több rádióban is interjút adtak, például Manchesterben és Birminghamben, ahol a heti toplistákra is kerültek.