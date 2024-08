Hevesi Tamás felesége ma is ugyanolyan szerelmes a zenészbe, mint nászútjukon.

Ma is annyira szerelmesek egymásba, mint egykor a nászútjukon. Fotó: Ripost-archív

– Van egy ilyen kis zarándokhelyünk, egy ilyen világítótorony – mesélte Hevesi Kriszta, majd folytatta: – Minden évben ott akkor lefotózkodtunk, rájöttünk, hogy jók a fények, meg mutatós ott mögöttünk az a világítótorony, és minden évben az egy ilyen kis ünnep, egy kis szertartás lett. Minden évben csinosan felöltözünk, és ott készül egy kép. Most már azt kell hogy mondjam, hogy eléggé szép fényképalbumunk van.

– Mi imádjuk – tette hozzá Tamás, majd hozzátette: – Mallorca egyébként is olyan furcsa világ. – Amikor kint voltunk a házassági évfordulónkon is azt mondtuk, hogy ez azért csodálatos hely, mert csak jó dolgok történnek itt. Semmi negatív nem ért itt minket soha. A gasztronómiát imádjuk, a történelmét, a tájépítészetet. Most is a Katedrálishoz visszamentünk. Mindig új impulzusokat kapunk – árulta el.

A cikkből az is kiderül, hogy milyen érdekes helyeken járt, és a hova készül még a házaspár.