Néhány nappal ezelőtt posztolta közösségi oldalán a csabai énekes, táncos, fodrász, hogy leforgatták a videóklipet, és hálás minden közreműködőnek, aki részt vett a közös munkában. A feltöltött képekből és hashtagekből pedig a szemfülesebbek ki is szúrhatták, hogy bizony a forgatás a szabadkígyósi Wenckheim-kastélynál történt. Ennek kapcsán kerestük Molnár Sanyit, aki a Beol.hu-nak elmondta, hogy két évig érlelődött benne az új szerzemény ötlete, nem szerette volna ugyanis, ha egy tucat munkát ad ki a kezéből, mindenképp valami különlegeset szeretett volna lerakni az asztalra. A tapasztalat szerinte ugyanis azt mutatja, hogy gyorsan elillan a hirtelen jött népszerűség, ezért inkább várt egy saját szerzemény kiadásával.

Láthatóan az egész stáb nagyon jól érezte magát a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyban rendezett videóklip forgatása során. Forrás: Molnár Sanyi

Molnár Sanyi imádja a szabadkígyósi kastély hangulatát

„Szeretem a korhű dolgokat, a kastélyokat, többször jártam Versailles-ban is például, illetve az egyik streamingszolgáltatón futó kosztümös sorozat szintén megihletett. Nagyon szeretem a szabadkígyósi kastélyt is, valamiért úgy érzem, hogy olyan atmoszférája van, mintha otthon lennék, ezért is lett végül a forgatás helyszíne” – fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte még ha nem is kapcsolódik szorosan a dal ’80-as évekbeli zenei stílusa a 19. századi látványvilághoz, együtt mégis nagyon érdekes elegyet alkotnak.

Molnár Sanyi (balról) és a többi szereplő korhű jelmezekbe öltözött a forgatás kedvéért. Forrás: Molnár Sanyi

Augusztus első felében jelenik meg Molnár Sanyi videóklipje

Molnár Sanyi azt is elárulta, hogy a klipnek saját története van, tehát nem egy öncélú beöltözés volt csupán, a dal pedig egy szerelmi viszonyt mesél el. Mint mondta, a dalszöveg megírásában Tóth Marci segített neki, magát a klipet pedig Kerekes Judit rendezte, koreografálta, míg az operatőri feladatokat Pozojevich Miklós látta el. A tervek szerint az új dal és a videóklip hivatalosan augusztus első felében jelenik meg, melyről szintén beszámolunk majd.